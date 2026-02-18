Nueva app de PAMI: Guía completa de funciones y trámites para hacer desde el celular

Mi Pami

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ha renovado por completo su plataforma digital. La nueva versión de la app Mi PAMI no es solo un lavado de cara estético; se ha convertido en una herramienta obligatoria y centralizada para que los afiliados en toda la Argentina gestionen su salud sin necesidad de trasladarse a una agencia física.

Esta actualización responde a la necesidad de simplificar la burocracia y ofrecer un entorno más seguro para los datos personales de los jubilados. A continuación, te detallamos todo lo que podés hacer hoy mismo desde tu dispositivo móvil.

Las funciones principales de la actualización

La nueva interfaz de Mi PAMI fue diseñada para ser intuitiva y accesible. Entre las herramientas más destacadas que ya se encuentran operativas, se incluyen:

  • Credencial Digital con QR dinámico: Es la función estrella. Esta credencial reemplaza la necesidad de llevar el carnet plástico. El código QR se actualiza constantemente para evitar fraudes y permite retirar medicamentos en farmacias o acreditar identidad en centros médicos con solo mostrar la pantalla del celular.
  • Consulta de Recetas Electrónicas: Ya no es necesario que el médico te entregue un papel impreso. Podés visualizar tus recetas vigentes, ver qué medicamentos fueron recetados y controlar las fechas de vencimiento (que suelen ser de 30 días desde su emisión).
  • Órdenes Médicas Electrónicas (OME): Al igual que las recetas, las órdenes para estudios de diagnóstico o especialistas aparecen directamente en la app. El profesional de la salud puede verlas en el sistema, por lo que el afiliado solo debe presentarse con su DNI y credencial digital.
  • Cartilla Médica Personalizada: Podés buscar médicos de cabecera, especialistas, centros de diagnóstico y clínicas por cercanía geográfica. La app permite filtrar por especialidad y ver los datos de contacto de forma inmediata.
  • Gestión de Turnos: Permite reservar, consultar o cancelar turnos para atención presencial en las agencias de PAMI (UGL), optimizando el tiempo y evitando esperas innecesarias.

Credenciales válidas en 2026: qué cambió

Es fundamental que los afiliados sepan que PAMI ha depurado los sistemas de identificación. A partir de febrero de 2026, las únicas credenciales que garantizan la atención sin inconvenientes son:

  • Credencial Digital: Disponible exclusivamente en la app Mi PAMI.
  • Credencial Plástica: Sigue siendo válida para quienes ya la tienen, aunque el organismo ya no emite plásticos nuevos.
  • Credencial Provisoria con QR: Aquella que se descarga e imprime desde la web oficial. Atención: Las versiones antiguas sin código QR ya no son aceptadas.
  • Credencial Provisoria Ticket: Se genera en las terminales de autogestión de las agencias.

Cómo descargar y activar la nueva versión

Si ya tenías la aplicación anterior, el sistema te solicitará una actualización obligatoria desde Google Play (Android) o App Store (iOS). Debido a los nuevos protocolos de seguridad, es posible que debas registrarte nuevamente.

Para el registro inicial necesitarás:

  • Número de DNI.
  • Número de trámite del DNI (los 11 dígitos que figuran en el frente o dorso del documento).
  • Sexo según figura en el DNI.
  • Número de CUIL.

Una vez ingresados los datos, el sistema enviará un código de validación vía SMS para asegurar que nadie más pueda acceder a tu información médica.

Beneficios adicionales y seguridad

La unificación digital permite que el historial médico esté siempre a mano. Además, la aplicación incluye acceso directo a PAME, la asistente virtual de WhatsApp que funciona las 24 horas, y botones de llamada rápida para emergencias médicas.

Este esquema digital no solo reduce el uso de papel, sino que limita la posibilidad de errores en la carga de datos y acelera los reintegros y autorizaciones de medicamentos especiales.

