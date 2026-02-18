Nueva app de PAMI: Guía completa de funciones y trámites para hacer desde el celular

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ha renovado por completo su plataforma digital. La nueva versión de la app Mi PAMI no es solo un lavado de cara estético; se ha convertido en una herramienta obligatoria y centralizada para que los afiliados en toda la Argentina gestionen su salud sin necesidad de trasladarse a una agencia física.

Esta actualización responde a la necesidad de simplificar la burocracia y ofrecer un entorno más seguro para los datos personales de los jubilados. A continuación, te detallamos todo lo que podés hacer hoy mismo desde tu dispositivo móvil.

Las funciones principales de la actualización

La nueva interfaz de Mi PAMI fue diseñada para ser intuitiva y accesible. Entre las herramientas más destacadas que ya se encuentran operativas, se incluyen:

Credencial Digital con QR dinámico: Es la función estrella. Esta credencial reemplaza la necesidad de llevar el carnet plástico. El código QR se actualiza constantemente para evitar fraudes y permite retirar medicamentos en farmacias o acreditar identidad en centros médicos con solo mostrar la pantalla del celular.

Es la función estrella. Esta credencial reemplaza la necesidad de llevar el carnet plástico. El código QR se actualiza constantemente para evitar fraudes y permite retirar medicamentos en farmacias o acreditar identidad en centros médicos con solo mostrar la pantalla del celular. Consulta de Recetas Electrónicas: Ya no es necesario que el médico te entregue un papel impreso. Podés visualizar tus recetas vigentes, ver qué medicamentos fueron recetados y controlar las fechas de vencimiento (que suelen ser de 30 días desde su emisión).

Ya no es necesario que el médico te entregue un papel impreso. Podés visualizar tus recetas vigentes, ver qué medicamentos fueron recetados y controlar las fechas de vencimiento (que suelen ser de 30 días desde su emisión). Órdenes Médicas Electrónicas (OME): Al igual que las recetas, las órdenes para estudios de diagnóstico o especialistas aparecen directamente en la app. El profesional de la salud puede verlas en el sistema, por lo que el afiliado solo debe presentarse con su DNI y credencial digital.

Al igual que las recetas, las órdenes para estudios de diagnóstico o especialistas aparecen directamente en la app. El profesional de la salud puede verlas en el sistema, por lo que el afiliado solo debe presentarse con su DNI y credencial digital. Cartilla Médica Personalizada: Podés buscar médicos de cabecera, especialistas, centros de diagnóstico y clínicas por cercanía geográfica. La app permite filtrar por especialidad y ver los datos de contacto de forma inmediata.

Podés buscar médicos de cabecera, especialistas, centros de diagnóstico y clínicas por cercanía geográfica. La app permite filtrar por especialidad y ver los datos de contacto de forma inmediata. Gestión de Turnos: Permite reservar, consultar o cancelar turnos para atención presencial en las agencias de PAMI (UGL), optimizando el tiempo y evitando esperas innecesarias.

Credenciales válidas en 2026: qué cambió

Es fundamental que los afiliados sepan que PAMI ha depurado los sistemas de identificación. A partir de febrero de 2026, las únicas credenciales que garantizan la atención sin inconvenientes son:

Credencial Digital: Disponible exclusivamente en la app Mi PAMI.

Disponible exclusivamente en la app Mi PAMI. Credencial Plástica: Sigue siendo válida para quienes ya la tienen, aunque el organismo ya no emite plásticos nuevos.

Sigue siendo válida para quienes ya la tienen, aunque el organismo ya no emite plásticos nuevos. Credencial Provisoria con QR: Aquella que se descarga e imprime desde la web oficial. Atención: Las versiones antiguas sin código QR ya no son aceptadas.

Aquella que se descarga e imprime desde la web oficial. Las versiones antiguas sin código QR ya no son aceptadas. Credencial Provisoria Ticket: Se genera en las terminales de autogestión de las agencias.

Cómo descargar y activar la nueva versión

Si ya tenías la aplicación anterior, el sistema te solicitará una actualización obligatoria desde Google Play (Android) o App Store (iOS). Debido a los nuevos protocolos de seguridad, es posible que debas registrarte nuevamente.

Para el registro inicial necesitarás:

Número de DNI.

Número de trámite del DNI (los 11 dígitos que figuran en el frente o dorso del documento).

Sexo según figura en el DNI.

Número de CUIL.

Una vez ingresados los datos, el sistema enviará un código de validación vía SMS para asegurar que nadie más pueda acceder a tu información médica.

Beneficios adicionales y seguridad

La unificación digital permite que el historial médico esté siempre a mano. Además, la aplicación incluye acceso directo a PAME, la asistente virtual de WhatsApp que funciona las 24 horas, y botones de llamada rápida para emergencias médicas.

Este esquema digital no solo reduce el uso de papel, sino que limita la posibilidad de errores en la carga de datos y acelera los reintegros y autorizaciones de medicamentos especiales.