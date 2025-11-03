Noviembre llega con un puente de cuatro días: ¿Cuándo es?

Lucía García
Feriados infozona

El mes de noviembre trae buenas noticias para los argentinos, ya que se cuenta con un fin de semana largo de cuatro días, gracias a la confluencia de dos feriados nacionales. Este fenómeno impactará en la planificación de viajes y actividades recreativas de muchos ciudadanos.

Fechas Clave y Feriados

El Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora el 20 de noviembre, coincide este año con un feriado turístico programado. El lunes 21 de noviembre se establece como feriado puente, brindando así un respiro a trabajadores y estudiantes.

Licencia de conducir digital en Argentina: ¿Cómo usarla, renovarla y evitar problemas en controles?
Mirá también:

Licencia de conducir digital en Argentina: ¿Cómo usarla, renovarla y evitar problemas en controles?

Este fin de semana largo también permitirá a las familias y amigos aprovechar días adicionales para actividades al aire libre y escapadas. Las autoridades esperan que esto incremente el turismo interno y beneficie a la economía local.

Expectativas Turísticas

Con la llegada de este fin de semana largo, diversas ciudades han anticipado un aumento en la afluencia de visitantes. De acuerdo con proyecciones de la Secretaría de Turismo, se estima que se movilizarán más de 2 millones de personas a diferentes destinos turísticos del país.

  • Incremento de la ocupación hotelera en un 75% comparado con fines de semana normales.
  • Se prevé un aumento en la venta de pasajes de colectivos y vuelos.

El fin de semana largo también tiene repercusiones en diversos sectores económicos. El comercio y la gastronomía se verán beneficiados por el mayor movimiento de consumidores.

Los empresarios del rubro turístico destacan la importancia de este tipo de feriados, que no solo permiten la recuperación de la industria tras los efectos de la pandemia, sino que también fomentan el disfrute de la cultura y tradiciones argentinas.

El Día de los Muertos se celebra hoy con recuerdos y homenajes a los que ya no están
Mirá también:

El Día de los Muertos se celebra hoy con recuerdos y homenajes a los que ya no están
Compartir este artículo
asesinato necochea
Conmoción en Necochea: Mataron a puñaladas a un adolescente de 15 años
Provincia
Día de los Muertos: ¿Por qué se conmemora hoy y cuál es su origen?
Sociedad
agradavle
Clima de la primera semana de noviembre: todo lo que tenés que saber
Provincia
Milei anuncia reforma tributaria: busca bajar 20 impuestos y fomentar formalización económica
Milei anuncia reforma tributaria: busca bajar 20 impuestos y fomentar formalización económica
Nacionales
Google Argentina busca nuevos talentos: lanzan vacantes con sueldos competitivos y posibilidad de trabajo remoto
Sociedad
precios ypf aumento
Desde hoy, suben los precios de nafta y gasoil por aumento de impuestos
Sociedad
Ascensor en el Obelisco
Se puede subir al Obelisco: abren el mirador con vistas únicas de Buenos Aires y entradas desde $18.000
Nacionales

Más leídas