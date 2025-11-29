Noche de los Templos 2025 HOY: Horarios, circuitos y qué visitar gratis en Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires vive hoy una nueva edición de La Noche de los Templos. Este sábado 29 de noviembre, más de 100 espacios de diversos cultos abren sus puertas para compartir su patrimonio histórico, cultural y arquitectónico. Si estás buscando qué hacer hoy en CABA, esta es la guía definitiva con los horarios, los circuitos guiados y las mejores actividades para aprovechar el evento de manera gratuita.

A qué hora es La Noche de los Templos

El evento se desarrollará hoy, sábado 29 de noviembre, de 20:00 a 00:00 horas. Durante este lapso, el acceso a todos los templos participantes es libre y gratuito, sin necesidad de inscripción previa para ingresar a los recintos.

Circuitos y Recorridos Guiados: Dónde ir

Para quienes prefieren una experiencia organizada, el Gobierno de la Ciudad dispuso cinco circuitos guiados a pie que recorren diferentes barrios. Estos recorridos salen desde puntos específicos en dos turnos principales (20:30 y 21:00 hs).

1. Circuito Belgrano

Ideal para conocer la diversidad espiritual del norte de la ciudad. Inicio a las 21:00 hs.

Templos destacados: Iglesia Anglicana San Salvador, Monasterio Budista Fo Guang Shan (Barrio Chino) y la Iglesia Luterana La Luz de Cristo.

Actividad recomendada: En el templo budista habrá visitas guiadas, meditación y talleres de caligrafía china.

2. Circuito Palermo

Un recorrido por la historia armenia y ortodoxa. Inicio a las 21:00 hs.

Templos destacados: Catedral Apostólica Armenia San Gregorio el Iluminador, Iglesia Evangélica Bautista “El Rey Jesús” y la Iglesia Ortodoxa San Jorge.

3. Circuito San Cristóbal

Una mezcla de culturas en el corazón de la ciudad. Inicio a las 21:00 hs.

Templos destacados: Parroquia San Cristóbal, Iglesia Cristiana Evangélica Eslava y la Mezquita Al-Ahmad.

Actividad recomendada: La Mezquita ofrecerá charlas informativas sobre el Islam y la cultura árabe.

4. Circuito Centro Norte (San Nicolás)

Historia protestante y anglicana en el microcentro. Inicio a las 21:00 hs.

Templos destacados: Catedral Anglicana San Juan Bautista, Primera Iglesia Evangélica Metodista y la Iglesia Matriz de la Congregación Evangélica Alemana.

5. Circuito Centro Sur (Monserrat)

El casco histórico y las iglesias más antiguas. Salidas a las 20:30 y 21:00 hs.

Templos destacados: Basílica San Francisco de Asís, Convento de Santo Domingo y la histórica Iglesia de San Ignacio de Loyola.

Actividades destacadas y Gastronomía

Además de la arquitectura, muchos templos ofrecen experiencias culturales únicas para esta noche:

Música en vivo: La Iglesia Nuestra Señora del Socorro (Juncal 888) presentará a la Orquesta de la Universidad del Salvador y coros de la UCA.

Gastronomía: Varios templos ofrecerán degustaciones de platos típicos de sus comunidades (kosher, árabe, armenia, eslava) a precios accesibles o como degustación gratuita.

Varios templos ofrecerán degustaciones de platos típicos de sus comunidades (kosher, árabe, armenia, eslava) a precios accesibles o como degustación gratuita. Arte y Cultura: Se realizarán exposiciones de arte religioso, talleres de meditación y charlas sobre la historia de los credos en Argentina.

Cómo viajar gratis: Transporte y Ecobici

Para facilitar la movilidad entre los distintos puntos de la ciudad, el sistema de bicicletas de la ciudad ofrece un beneficio especial:

Ecobici Gratis: Los usuarios pueden utilizar el pase libre (gratuito) de Ecobici desde las 20:00 hs hasta el cierre del evento. Es ideal para moverse entre los circuitos de Palermo y Belgrano o dentro del Microcentro.

Recomendaciones para asistir