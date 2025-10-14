Nicolás Behringer es el gran ganador de La Voz Argentina 2025

¡La quinta temporada de La Voz Argentina ya tiene a su campeón! En una final cargada de emoción y adrenalina, el público eligió a su favorito y el ganador indiscutido de la edición 2025 es Nicolás Behringer, un talentoso cantante del Team Luck Ra.

La gran gala de definición se vivió este lunes 13 de octubre en la pantalla de Telefe, con la conducción de Nicolás Occhiato, y culminó con el anuncio que consagró a Behringer como la nueva voz del país, superando a los otros tres finalistas.

El flamante ganador

Nicolás Behringer, el representante del equipo del hitmaker cordobés Luck Ra, se llevó el título en un certamen que se extendió durante meses y reunió a una multitud de talentos.

Nombre: Nicolás Behringer

Nicolás Behringer Equipo (Coach): Team Luck Ra

Team Luck Ra Logro: Ganador de La Voz Argentina 2025

Su historia de vida y su voz conmovedora y versátil lograron traspasar la pantalla y ganarse el corazón del público, que lo eligió a través del voto telefónico y digital. La euforia de Behringer y su coach fue total al escuchar el nombre del vencedor, cerrando una noche épica.

Los premios del campeón

Ser el ganador de La Voz Argentina no solo te da el título y el reconocimiento nacional, sino también premios impresionantes que impulsan tu carrera musical. Nicolás Behringer se hizo acreedor de:

Un contrato discográfico con Universal Music, abriéndole las puertas a la industria profesional.

con Universal Music, abriéndole las puertas a la industria profesional. 70 millones de pesos argentinos ($70.000.000), un incentivo económico muy importante para desarrollar su proyecto.

($70.000.000), un incentivo económico muy importante para desarrollar su proyecto. Un auto 0 km (un Volkswagen Tera).

El podio de La Voz Argentina 2025

La definición fue muy reñida, y si bien el nombre del ganador fue lo único que se reveló al aire en la gran final de Telefe, posteriormente se conocieron los puestos del resto de los finalistas que también hicieron un trabajo increíble y se llevaron importantes premios económicos:

Puesto Participante Team (Coach) Premio (Monto en pesos) 1° Nicolás Behringer Luck Ra $70.000.000 + Contrato Discográfico + Auto 0 Km 2° Alan Lez Lali Espósito $30.000.000 3° Milagros Gerez Amud Soledad Pastorutti $15.000.000 4° Eugenia Rodríguez Miranda! $5.000.000

Alan Lez, del Team Lali, se consolidó en el segundo puesto, mostrando un talento y carisma únicos.

Milagros Gerez Amud, del Team Soledad, la más joven del podio, se llevó el tercer lugar.

Eugenia Rodríguez, del Team Miranda!, se ubicó en el cuarto puesto, brillando con su potencia vocal.

Un jurado de lujo en la quinta temporada

La edición 2025 tuvo un staff de coaches que dieron cátedra, acompañando a los participantes desde las audiciones a ciegas hasta la final. Lali Espósito y Soledad Pastorutti repitieron en sus sillas, y la novedad fue la incorporación de dos grandes de la música argentina.

Lali Espósito: Consolidada como una de las artistas pop más importantes de Latinoamérica.

Consolidada como una de las artistas pop más importantes de Latinoamérica. Soledad Pastorutti: La icónica “Sole”, garantía de folklore y talento vocal.

La icónica “Sole”, garantía de folklore y talento vocal. Luck Ra: El gran debutante, que trajo la fuerza del cuarteto y el pop urbano.

El gran debutante, que trajo la y el pop urbano. Miranda! (Ale Sergi y Juliana Gattas): El dúo de pop que aportó estilo e innovación.

La química entre los coaches fue uno de los condimentos principales de la temporada, con momentos de mucha diversión y, por supuesto, gran rivalidad a la hora de armar los equipos.

Si te perdiste la final, aún podés revivir los mejores momentos y las performances inolvidables de Nicolás Behringer y el resto de los finalistas en las plataformas digitales oficiales de Telefe y el canal. El mundo de la música argentina acaba de sumar una nueva estrella que, seguramente, tenés que seguir de cerca.