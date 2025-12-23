Murió un camionero bonaerense tras ser mordido por una yarará

Un camionero bonaerense de 44 años falleció en la madrugada de este lunes en la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, tras permanecer varios días internado debido a las complicaciones provocadas por la mordedura de una yarará, una de las serpientes más venenosas de Argentina.

La víctima fue identificada como Miguel Esteban Contreras, un conductor que se encontraba realizando tareas laborales y se detuvo en una zona rural cerca de Cutral Co a principios de diciembre. Allí, al descender de su camión sintió una picadura en una pierna que no logró identificar en la oscuridad.

Con el paso de las horas, Contreras empezó a experimentar dolores en la pierna y en el cuerpo, y presentó síntomas graves que incluyeron tos con sangre y fuerte malestar general. Fue entonces cuando pidió ayuda al personal de la Policía Caminera, que lo trasladó de urgencia al Policlínico Modelo de Cipolletti.

En el hospital le aplicaron suero antiofídico ante la sospecha de mordedura de yarará; sin embargo, la atención médica llegó varias horas después del ataque, cuando el veneno ya había avanzado en su organismo y provocado un deterioro importante. Durante su internación, el hombre necesitó múltiples transfusiones de sangre debido a un marcado descenso de glóbulos rojos y recibió asistencia intensiva, pero su estado nunca mejoró.

Finalmente, pese a los esfuerzos del equipo médico, Contreras no logró recuperarse y murió como consecuencia de las complicaciones del envenenamiento. Sus restos serán trasladados a Bahía Blanca, su lugar de residencia, donde se realizará el velatorio.

El caso generó conmoción y puso de relieve la importancia de buscar atención médica inmediata tras una mordedura de serpiente venenosa, ya que los efectos del veneno pueden ser decisivos si no se actúa con rapidez.