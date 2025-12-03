Murió Moisés Fontela, ex intendente de Castelli y decretan 3 días de duelo

Este miércoles 3 de diciembre falleció Moisés Fontela, ex intendente del partido de Castelli y figura destacada de la política bonaerense. Su muerte generó profundo pesar en la comunidad local y en diversos ámbitos del peronismo provincial.

Fontela había nacido en Pergamino y se formó en el medio rural de la provincia de Buenos Aires. Estudió Ingeniería Civil en la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó en 1960 y posteriormente ejerció la docencia. Desarrolló su carrera profesional en el ámbito privado hasta 1987 y retomó esa actividad entre 1994 y 2000. Desde 1964 también fue productor ganadero, vinculado al movimiento CREA, y mantuvo una estrecha relación con el desarrollo agropecuario bonaerense.

Radicado en Castelli, contrajo matrimonio y fue padre de siete hijos, además de abuelo de trece nietos.

Su trayectoria política comenzó en 1983, cuando se incorporó al Partido Justicialista, integrándose a la renovación peronista impulsada por Antonio Cafiero. En 1987 fue elegido intendente de Castelli por el PJ, enfocando su gestión en la obra pública y el ordenamiento administrativo.

En 1989 asumió como diputado nacional, cargo que lo llevó a renunciar a la intendencia. Durante los primeros años de la presidencia de Carlos Saúl Menem, Fontela se convirtió en una de las voces críticas dentro del peronismo. En enero de 1990 fue uno de los fundadores del Grupo de los Ocho, que se opuso al giro liberal del gobierno nacional, cuestionó las privatizaciones de empresas públicas y denunció diversos hechos de corrupción. También se manifestó en contra de los indultos a militares condenados por delitos durante la última dictadura y de la ley de punto final.

Fontela alcanzó notoriedad nacional cuando una acción de amparo presentada por él logró declarar inconstitucional la privatización de Aerolíneas Argentinas, un fallo que marcó un hito en su carrera política.

Ante su fallecimiento, el intendente de Castelli, Francisco Echarren, decretó tres días de duelo y dispuso el izamiento de la bandera a media asta en la plaza principal del distrito.

Las autoridades municipales expresaron sus condolencias a la familia, amigos y allegados en este difícil momento y elevaron un reconocimiento a su labor pública. Su figura es recordada por su compromiso político, su participación activa en los debates nacionales y su estrecha relación con la comunidad castellense.