Murió Alicia Ramos Fondeville, la jueza que condenó a Monzón por femicidio 

Francisco Díaz
jueza caso mnzon

falleció en la víspera la jueza Alicia Ramos Fondeville, reconocida magistrada de Mar del Plata que presidió el tribunal que en 1989 condenó al ex campeón mundial de boxeo Carlos Monzón por el femicidio de su expareja, Alicia Muñiz.

Tenía 90 años y venía atravesando una larga enfermedad, según confirmaron fuentes judiciales y un comunicado del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata, que informó oficialmente su deceso.

Transporte pesado con GNC en Argentina: por qué gana terreno en la logística y qué se espera para 2026
Mirá también:

Transporte pesado con GNC en Argentina: por qué gana terreno en la logística y qué se espera para 2026

Alicia Ramos Fondeville fue una figura histórica de la Justicia argentina, destacada por su trayectoria y por ser la primera mujer en presidir el Colegio de Magistrados y abrir camino para una mayor participación femenina en los espacios de conducción judicial.

Su nombre quedó ligado para siempre al juicio emblemático contra Carlos Monzón, uno de los casos judiciales más mediáticos del país, en el que se impuso una sentencia de 11 años de prisión por el femicidio de Muñiz.

Enero 2026 arranca con aumentos confirmados: alquileres, combustibles, prepagas y otros servicios que suben
Mirá también:

Enero 2026 arranca con aumentos confirmados: alquileres, combustibles, prepagas y otros servicios que suben
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Banco Provincia falla debito
¿Te falta plata en tu cuenta del Banco Provincia? La falla masiva que afecta a miles de usuarios hoy
Provincia
Banco nacion error transferencia
Alerta Banco Nación: la entidad bancaria transfirió por error $700.000 a miles de clientes
Sociedad
Trágico cierre de año en Chascomús: encuentran a un joven sin vida
Chascomús
Tren argentina
Golpe al bolsillo y al verano: confirman la cancelación indefinida de dos trenes clave que unían Buenos Aires con el interior
Provincia Sociedad
Conmoción en Brandsen: Encuentran sin vida en su casa a reconocido empresario
Brandsen
Salud digital bonaerense
Salud Digital Bonaerense: la guía definitiva para sacar turnos, recetas y aprovechar descuentos este verano 2026
Provincia
CLIMA 1
El primer día del 2026 llegó con alivio térmico: ¿cómo seguirá el tiempo?
Provincia

Más leídas