Murió Alicia Ramos Fondeville, la jueza que condenó a Monzón por femicidio 

falleció en la víspera la jueza Alicia Ramos Fondeville, reconocida magistrada de Mar del Plata que presidió el tribunal que en 1989 condenó al ex campeón mundial de boxeo Carlos Monzón por el femicidio de su expareja, Alicia Muñiz.

Tenía 90 años y venía atravesando una larga enfermedad, según confirmaron fuentes judiciales y un comunicado del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata, que informó oficialmente su deceso.

Alicia Ramos Fondeville fue una figura histórica de la Justicia argentina, destacada por su trayectoria y por ser la primera mujer en presidir el Colegio de Magistrados y abrir camino para una mayor participación femenina en los espacios de conducción judicial.

Su nombre quedó ligado para siempre al juicio emblemático contra Carlos Monzón, uno de los casos judiciales más mediáticos del país, en el que se impuso una sentencia de 11 años de prisión por el femicidio de Muñiz.