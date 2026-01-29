Multas de tránsito 2026: ¿Por qué cruzar en rojo en provincia de Buenos Aires ya cuesta casi un millón de pesos?

Con el inicio de 2026, los conductores que circulan por la Provincia de Buenos Aires se enfrentan a un nuevo esquema tarifario que ha convertido a las infracciones de tránsito en una verdadera carga financiera. La actualización de la Unidad Fija (UF), el valor de referencia basado en el precio de la nafta de mayor octanaje, ha llevado a que faltas graves como cruzar un semáforo en rojo o conducir sin VTV alcancen cifras récord, superando en algunos casos los siete dígitos.

El nuevo valor de la Unidad Fija en 2026

El sistema de multas en Argentina no utiliza montos fijos en pesos, sino unidades que se ajustan automáticamente según el costo del combustible para evitar que la inflación diluya el efecto disuasivo de la sanción.

Provincia de Buenos Aires: El valor de la UF para este primer bimestre de 2026 se estableció en $1.807. Este salto impacta directamente en las rutas provinciales y los municipios del Gran Buenos Aires.

Cruzar en rojo: la multa que puede costar una fortuna

Pasar un semáforo con luz roja es considerada una de las faltas más peligrosas por el riesgo inminente de siniestralidad vial. Debido a esto, las escalas de castigo son severas:

En Provincia de Buenos Aires: La sanción oscila entre las 100 y 500 UF. Con el valor actual, esto significa que un conductor puede pagar desde $180.700 hasta $903.500.

Tabla de infracciones y valores actualizados (Enero 2026)

A continuación, se detallan los costos de las multas más comunes en territorio bonaerense para este verano:

Infracción Unidades Fijas (UF) Valor en Pesos (PBA) Exceso de velocidad 150 a 1.000 $271.050 – $1.807.000 Alcohol o drogas al volante 200 a 1.000 $361.400 – $1.807.000 Circular sin VTV vigente 300 a 1.000 $542.100 – $1.807.000 Uso del celular al manejar 100 a 200 $180.700 – $361.400 Sin cinturón o casco 100 a 500 $180.700 – $903.500 Mal estacionamiento 50 a 100 $90.350 – $180.700

Cómo consultar y pagar con descuento

Para quienes reciban una notificación, existe la posibilidad de acceder a un descuento del 50% por pago voluntario, siempre que se abone dentro del plazo estipulado en el acta (generalmente los primeros 30 días).

En Provincia: La consulta se realiza en el portal “InfraccionesBA”, donde se puede descargar el cupón de pago con código QR.

Dada la magnitud de los montos, las autoridades recomiendan verificar periódicamente el estado de deuda de la patente, especialmente antes de emprender viajes de vacaciones, para evitar retenciones de documentación en los operativos de ruta.