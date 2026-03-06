Multaron a conductor de micro y a un automovilista por maniobra imprudente en la Ruta 11

Un micro y un auto fueron sancionados en la Ruta Provincial 11 por realizar sobrepasos peligrosos, poniendo en riesgo la seguridad vial en la costa bonaerense.

Por Francisco Díaz
micro y auto ruta 11

Un micro de larga distancia y un automóvil particular fueron sancionados tras ser detectados realizando maniobras peligrosas de sobrepaso en un tramo de la Ruta Provincial 11, una infracción considerada grave por la normativa de tránsito vigente.

El hecho ocurrió durante un operativo de control vial realizado por agentes del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, quienes observaron que ambos conductores adelantaron a otros vehículos pese a la presencia de doble línea amarilla sobre la calzada, señalización que prohíbe expresamente ese tipo de maniobra.

Las maniobras quedaron registradas por cámaras instaladas en los móviles oficiales y también por las bodycams utilizadas por los inspectores. Tras detectar la infracción, el personal interceptó a los vehículos y procedió a labrar las correspondientes actas.

Según informaron fuentes oficiales, el episodio se produjo a la altura del partido de Villa Gesell, uno de los corredores turísticos más transitados de la costa bonaerense, especialmente durante la temporada estival.

El adelantamiento en presencia de doble línea amarilla constituye una falta grave contemplada en la Ley Provincial de Tránsito N° 13.927. Esta señalización indica sectores donde la visibilidad es reducida o existen condiciones de riesgo que pueden derivar en choques frontales si se realizan sobrepasos indebidos.

Desde las autoridades de seguridad vial remarcaron que este tipo de controles forman parte de una política de prevención destinada a reducir conductas imprudentes al volante y evitar siniestros en rutas de alto tránsito.

Asimismo, recordaron que respetar la señalización horizontal es fundamental para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía, ya que muchas de las colisiones graves en rutas se originan por maniobras de adelantamiento indebidas.

