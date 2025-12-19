Mujer policía fue asaltada mientras patrullaba: El Estado deberá indemnizada con $4 millones

La Justicia neuquina falló a favor de una efectivo de la fuerza provincial que fue víctima de un hecho de inseguridad mientras cumplía funciones. El tribunal consideró que el Estado debe responder por los riesgos a los que se exponen sus agentes.

Una mujer policía de la provincia de Neuquén será indemnizada con la suma de $4.000.000 tras obtener un fallo favorable en la justicia civil, luego de haber sido asaltada y agredida mientras realizaba tareas de patrullaje preventivo.

El hecho, que derivó en una demanda por daños y perjuicios contra el Estado provincial, puso en el centro del debate la responsabilidad que le cabe a la administración pública sobre la integridad física de sus fuerzas de seguridad. Según se desprende del fallo, la agente se encontraba en pleno cumplimiento de su deber cuando fue abordada por delincuentes, sufriendo no solo la sustracción de elementos personales y provistos, sino también secuelas físicas y psicológicas derivadas del ataque.

El fallo judicial

La sentencia reconoció que el episodio no puede considerarse un mero “gaje del oficio” que el trabajador deba soportar sin reparación. Los jueces intervinientes argumentaron que, si bien la función policial conlleva un riesgo inherente, esto no exime al empleador (en este caso, la Provincia de Neuquén) de su deber de seguridad y de la obligación de reparar el daño sufrido por el dependiente en ocasión de servicio.

El monto de 4 millones de pesos fue estipulado en concepto de indemnización integral, cubriendo aspectos como:

Daño físico: Por las lesiones sufridas durante el forcejeo o ataque.

Por las lesiones sufridas durante el forcejeo o ataque. Daño moral: Contemplando el estrés postraumático y la angustia generada por la situación de violencia vivida en el ámbito laboral.

Este tipo de resoluciones sienta un precedente importante para los efectivos de la fuerza, al confirmar que la cobertura de riesgos del trabajo (ART) muchas veces resulta insuficiente para reparar integralmente el perjuicio sufrido por los agentes que ponen el cuerpo en las calles.

La decisión judicial ya ha sido notificada a las partes y se espera que el pago se haga efectivo en los plazos legales correspondientes.