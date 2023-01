Video viral: Mujer obliga a sus hijos de 9, 10, 11 y 12 años a pagarle por la comida

Cada casa es un mundo, dice la sabiduría popular, pero hay casos que son realmente sorprendentes, como la drástica medida que tomó una mamá.

Increíble, pero cierto

Una mujer se volvió tendencia en las redes sociales porque contó, a través de su cuenta de Tik Tok, la forma en que les "enseña" a sus hijos de 9, 10, 11 y 12 años a valorar el dinero.

La madre explicó que les da dinero "falso" a sus niños y luego les va descontando de esa cantidad los gastos por comida, Internet y otros servicios.

La mujer, que se llama Ashleigh y es norteamericana, explicó: "Una vez que tienen su dinero, una vez que se ha repartido todo y tienen su salario, se van y todos tienen una lista de las facturas que pueden pagar. Si no lo pagan, no tienen acceso a él".

Y agregó: "Si no pagan su factura de Internet, cambio la contraseña de Wi-Fi para que no tengan Wi-Fi. Algunos tienen teléfonos: intentaron conectarse desde su teléfono y pasar el mes, pero eso no funcionó, así que es bastante divertido".

El juego de las lágrimas

Lo que más indignó a muchos cibernautas fue que la mujer relató, con toda insensibilidad, una situación dramática, especialmente si se tiene en cuenta que está tratando con niños.

¿Qué expresó la mujer? Esto: "Cuando les dije que tenían que pagar la comida, algunos parecían que iban a llorar".