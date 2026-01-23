Moratoria ARBA 2026: ¿Cómo es el nuevo plan de pagos para regularizar deudas con hasta 60 cuotas?

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) puso en marcha un ambicioso esquema de regularización fiscal destinado a que los contribuyentes bonaerenses puedan ponerse al día con sus obligaciones tributarias. Bajo la gestión de Cristian Girard, el organismo lanzó planes de facilidades que permiten saldar deudas en instancia prejudicial y judicial, abriendo la puerta para recuperar los beneficios por buen cumplimiento que se aplican este año.

Este nuevo programa, que entra en vigencia plena este febrero de 2026, busca dar alivio a familias y PyMEs, facilitando el pago de los impuestos Inmobiliario (Básico y Complementario), Automotor, Embarcaciones Deportivas e Ingresos Brutos.

Opciones de pago y tasas de interés para deudas prejudiciales

Para aquellos contribuyentes que tienen deudas que aún no han llegado a la instancia judicial, ARBA ofrece un abanico de opciones que se adaptan a distintas capacidades financieras. La principal ventaja es la posibilidad de elegir plazos breves sin costo financiero o planes largos para licuar el impacto mensual.

Pago al contado: Permite la cancelación inmediata de la deuda en un solo pago.

Permite la cancelación inmediata de la deuda en un solo pago. Planes con anticipo del 5%: * Hasta 3 cuotas sin interés de financiación. De 6 a 12 cuotas con un interés del 1,5% mensual. De 15 a 24 cuotas con un interés del 2,5% mensual.

* Hasta 3 cuotas sin interés de financiación. Planes de largo plazo: Con anticipo del 10%: de 27 a 48 cuotas con un interés del 3,5% mensual. Con anticipo del 20%: de 51 a 60 cuotas con un interés del 4% mensual.



Deudas judiciales y medidas cautelares

El esquema también contempla a quienes ya enfrentan procesos judiciales o fiscalizaciones con allanamiento. En estos casos, las condiciones son similares, permitiendo suspender acciones legales una vez que se formaliza el plan de pagos. Las opciones incluyen desde el pago contado hasta 48 cuotas con un anticipo del 10% y tasas que oscilan entre el 1,5% y el 3,5% mensual según el plazo elegido.

El beneficio oculto: volver a ser “buen contribuyente”

Más allá de evitar multas y recargos, el verdadero atractivo de esta moratoria es la posibilidad de reingresar al sistema de bonificaciones de ARBA para el ciclo lectivo 2026. Al regularizar la situación fiscal, los usuarios vuelven a estar habilitados para recibir:

15% de descuento por el pago anual anticipado de los impuestos patrimoniales.

por el pago anual anticipado de los impuestos patrimoniales. 10% de bonificación en cada cuota por mantener el buen cumplimiento y abonar en término (5% por buen contribuyente y 5% adicional si se adhiere al débito automático).

Es importante recordar que estas bonificaciones no son acumulables entre sí, pero representan un ahorro significativo frente a los valores nominales de los impuestos para este año.

Cómo adherirse al plan de pagos paso a paso

La gestión es totalmente digital y se realiza a través de la página oficial del organismo. Los contribuyentes deben contar con su Clave de Identificación Tributaria (CIT).