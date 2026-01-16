Monotributo 2026: Nuevas escalas de ARCA y el plan para eliminar las categorías altas

El inicio de 2026 trae consigo una de las transformaciones más profundas para el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes en Argentina. Tras la disolución de la AFIP y la consolidación de la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), el Gobierno ha puesto en marcha un plan de reforma tributaria que busca redefinir por completo quiénes pueden ser monotributistas y cómo deben transitar hacia el régimen general.

Nuevas escalas y cuotas confirmadas para febrero 2026

A partir de febrero de 2026, entra en vigencia una actualización basada en el índice de inflación, que impacta tanto en los topes de facturación como en el monto de la cuota mensual. Esta suba, estimada en torno al 14,3%, busca evitar que los contribuyentes queden excluidos del régimen simplemente por el efecto del aumento de precios.

De acuerdo con las proyecciones y datos oficiales de ARCA, los límites de facturación anual para las categorías extremas quedan establecidos de la siguiente manera:

Categoría A: El tope de ingresos brutos anuales se eleva a $10.277.988 .

El tope de ingresos brutos anuales se eleva a . Categoría K (máxima): Por primera vez, el límite supera la barrera de los cien millones, situándose en $108.357.084.

El fin del monotributo para las categorías altas: la propuesta de reforma

El cambio más disruptivo que se debate actualmente en el Consejo de Mayo es la limitación del Monotributo únicamente a las categorías más bajas (A, B y C). La reforma propone que el régimen simplificado vuelva a su esencia original: una herramienta de formalización para pequeños emprendedores con baja capacidad contributiva.

Para aquellos que superen la categoría C, se planea la creación de un Régimen Intermedio. Los puntos clave de esta propuesta incluyen:

Eliminación de parámetros “absurdos”: Se dejarían de considerar factores como la superficie afectada o el consumo eléctrico, simplificando la categorización exclusivamente por ingresos.

Se dejarían de considerar factores como la superficie afectada o el consumo eléctrico, simplificando la categorización exclusivamente por ingresos. Puente al Régimen General: Se busca eliminar el “salto al vacío” que hoy sufren quienes pasan a ser Responsables Inscriptos. Este nuevo esquema permitiría una transición gradual con alícuotas progresivas.

Se busca eliminar el “salto al vacío” que hoy sufren quienes pasan a ser Responsables Inscriptos. Este nuevo esquema permitiría una transición gradual con alícuotas progresivas. Límites de empleados: El nuevo régimen intermedio permitiría tener hasta nueve empleados, superando el límite actual de tres.

El nuevo régimen intermedio permitiría tener hasta nueve empleados, superando el límite actual de tres. Monotributo Digital: Un subrégimen específico para trabajadores de la economía del conocimiento y plataformas digitales, con exigencias de transparencia algorítmica.

Regreso del Responsable No Inscripto

Otra medida en análisis es el restablecimiento de la figura del Responsable No Inscripto para profesionales con cajas previsionales propias. Bajo este esquema, podrían emitir factura B sin otorgar crédito fiscal de IVA, pero tributando Ganancias bajo el régimen general de manera simplificada. Esto apunta a reducir la brecha impositiva y fomentar que los profesionales no se “estanquen” en el Monotributo para evitar la carga administrativa del régimen general.

Recategorización de febrero: fechas y claves

La primera recategorización obligatoria de 2026 vence el 20 de febrero. Es fundamental que los contribuyentes revisen sus ingresos de los últimos 12 meses, ya que ARCA ha intensificado los controles automáticos mediante el cruce de datos de billeteras virtuales y consumos con tarjeta.

Superar los límites de facturación o no realizar la recategorización a tiempo puede derivar en la exclusión de oficio y el pase inmediato a Responsable Inscripto, con las deudas retroactivas que esto conlleva.