Mini invierno en plena primavera: el frío no da tregua en la provincia de Buenos Aires

Francisco Díaz
fresco en primavera

Increíble pero real: cuando el calendario marca los últimos días de octubre, la provincia de Buenos Aires vive jornadas con temperaturas más propias del invierno que de la primavera. El aire frío, el cielo gris y las lloviznas matinales se apoderaron de buena parte del territorio bonaerense, sorprendiendo a vecinos y productores rurales.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno se debe a una masa de aire polar que continúa afectando el centro y norte del país, manteniendo temperaturas inusualmente bajas para la época. Este miércoles podrían volver las lluvias en distintos sectores de la provincia, especialmente en el norte y este bonaerense, mientras que el termómetro se moverá entre los 7 y 18 grados.

Otro intendente peronista le pide a Cristina que “dé un paso al costado”
Mirá también:

Otro intendente peronista le pide a Cristina que “dé un paso al costado”

En distritos del interior las mínimas se ubicaron en torno a los 4 y 6 grados, con sensaciones térmicas aún menores en las primeras horas del día. En tanto, en la zona costera, el viento del sudeste mantiene una sensación térmica más baja de lo habitual, reforzando la idea de un “mini invierno” que parece haberse instalado.

De acuerdo al pronóstico extendido del SMN, el jueves se espera una leve mejora con cielo entre parcialmente y mayormente nublado, y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 20 grados. El viernes comenzaría el repunte térmico: se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado, mínima de 10 grados y máxima de 24.

El sábado podría ser el primer día verdaderamente primaveral, con valores de entre 13 y 25 grados, aunque algunos portales meteorológicos como Meteored no descartan lluvias débiles hacia el mediodía.

Mientras tanto, los bonaerenses siguen abrigándose como si fuera julio y comentan, con asombro, que este final de octubre quedará en la memoria por haber sido uno de los más fríos de los últimos años

Cronograma de pagos de octubre para estatales bonaerenses: ¿Qué cambia con el feriado bancario?
Mirá también:

Cronograma de pagos de octubre para estatales bonaerenses: ¿Qué cambia con el feriado bancario?
ETIQUETAS
Compartir este artículo
intendente salto
Duro mensaje de un intendente peronista: “La gente no quiere más a La Cámpora ni a Máximo ni a Cristina bailando”
Provincia
cavina votacion
Fuerza Patria resistió el avance libertario en 10 distritos del interior bonaerense: ¿cuáles son?
Provincia
Banco Provincia y Provincia NET lanzan el Concurso de Innovación Financiera con $18 millones en premios
Atención: los bancos estarán cerrados un día de noviembre: ¿cuándo y por qué?
Nacionales Provincia
negativo
Un municipio bonaerense declara la emergencia económica y financiera por la crisis
Provincia
frio 28
Primavera con abrigo: martes con bajas temperaturas en territorio bonaerense
Provincia
Nuevas escalas del monotributo entran en vigencia en agosto con ajuste del 15%
ARCA lanza una bonificación del 100% para monotributistas que alquilen propiedades
Nacionales
Escapan a Europa docentes tras estafa de casi $4 millones en escuela de Boedo
Alerta por nueva estafa digital: falsos correos de MercadoLibre, Amazon, Temu y Shein buscan robar datos bancarios
Sociedad

Más leídas