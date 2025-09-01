banner ad

Millonaria inversión en salud en Villa Gesell: La Provincia construirá un nuevo hospital

Francisco Díaz
HOSPITAL A CONSTRUIR GESELL

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó el llamado a Licitación Pública para la construcción del Hospital Subzonal de Agudos Carlos Idaho Gesell, en el partido de Villa Gesell.

Según el documento oficial, el presupuesto total de la obra asciende a $14.925.930.980,90, considerando la suma destinada a dirección e inspección, reservas legales y embellecimiento del edificio. La construcción de este nuevo hospital tendrá un plazo de ejecución de 720 días corridos, buscando mejorar la infraestructura sanitaria y ampliar la capacidad de atención médica en la región.

Asimismo, se establece que la apertura de ofertas de esta licitación se realizará el martes 23 de septiembre de 2025, a las 12 horas, en la Sala 411, piso 4° del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, ubicado en Avenida 7 N° 1267, entre calles 58 y 59, en La Plata.

La puesta en marcha de esta obra representa un paso importante en la modernización del sistema de salud local, con la promesa de mejorar la atención hospitalaria para los vecinos y visitantes de Villa Gesell.

