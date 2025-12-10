Milei le baja el pulgar al endeudamiento aprobado para la Provincia de Buenos Aires

A pesar de que la Legislatura bonaerense aprobó hace menos de una semana la Ley de Financiamiento impulsada por Axel Kicillof, el Gobierno nacional se encamina a rechazar el “visto bueno” requerido para concretar el endeudamiento. La administración de Javier Milei anticipó que sólo avalará la refinanciación de pasivos preexistentes, pero no acompañará la toma de nueva deuda.

La advertencia había sido realizada públicamente por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien señaló que únicamente aprobaría obligaciones destinadas a reemplazar compromisos ya vigentes en la Provincia. Esa postura fue ratificada por referentes de La Libertad Avanza, quienes señalaron que Nación no avalaría nuevos gastos, aunque sí permitiría el rollover de deuda previamente tomada.

El endeudamiento aprobado en la Legislatura bonaerense

El gobernador Axel Kicillof logró el jueves pasado la aprobación legislativa de una solicitud de financiamiento por 3.685 millones de dólares, que incluye:

Emisión de Letras del Tesoro.

Cuatro paquetes de deuda: uno para la administración central, otro para el Poder Ejecutivo, uno para Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) y otro para Buenos Aires Energía.

La votación estuvo atravesada por una sesión tensa y acusaciones cruzadas entre los distintos bloques, aunque finalmente el oficialismo bonaerense obtuvo el respaldo necesario.

El aval de Nación, un paso indispensable

Más allá de la aprobación interna, la Provincia necesita la autorización del Gobierno nacional para acceder al financiamiento internacional. En los últimos meses, Nación habilitó operaciones similares para Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, lo que genera malestar dentro del Ejecutivo provincial, que considera un trato desigual.

El vínculo entre la administración de Kicillof y la Casa Rosada atraviesa un momento especialmente áspero. Buenos Aires figura entre las cuatro provincias que no firmaron el Pacto de Mayo, y no hubo reuniones recientes entre el gobernador y funcionarios nacionales.

Más tensión: reclamo por fondos y obras paralizadas

A la disputa por la deuda se sumó un nuevo frente. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos “Carli” Bianco, solicitó una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, para reclamar fondos que —según la Provincia— la Nación retuvo y exigir la reactivación de más de 1000 obras públicas paralizadas.

La respuesta de Santilli fue escueta: “Dale Carli, gracias. Tomo nota”, publicó en su cuenta de X. Hasta el momento, no hubo mayores avances ni confirmación de un encuentro.