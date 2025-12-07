Milei convocó a sesiones extraordinarias: qué proyectos se tratarán en diciembre 2025

El Gobierno nacional abrió un nuevo capítulo político al confirmar la convocatoria a sesiones extraordinarias para diciembre. Durante ese período, la Casa Rosada buscará avanzar con un paquete de iniciativas consideradas centrales para el oficialismo, que abarcan desde el Presupuesto 2026 hasta reformas laborales, tributarias y penales. La decisión vuelve a poner en el centro del debate la negociación con gobernadores y bloques legislativos.

Qué proyectos incluyó el decreto de convocatoria

El presidente Javier Milei firmó el decreto que habilita el trabajo legislativo entre el 10 y el 30 de diciembre. Según informó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el temario incluirá el Presupuesto 2026, así como un conjunto de reformas estructurales impulsadas por el Poder Ejecutivo:

Ley de Inocencia Fiscal , destinada a incentivar la formalización de ahorros no declarados.

, destinada a incentivar la formalización de ahorros no declarados. Reforma laboral , o Ley de Modernización Laboral, con modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo.

, o Ley de Modernización Laboral, con modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo. Reforma tributaria , con posibles cambios en esquemas actuales y la creación de nuevos mecanismos de recaudación.

, con posibles cambios en esquemas actuales y la creación de nuevos mecanismos de recaudación. Modificación de la Ley de Glaciares y ajustes en normativas como Promoción Minera y Ley de Tierras.

y ajustes en normativas como Promoción Minera y Ley de Tierras. Reforma del Código Penal, con más de 900 artículos enfocados en la política criminal.

El decreto se publicará en el Boletín Oficial el 9 de diciembre, fecha en la que también se espera una presentación del Consejo de Mayo, organismo convocado para introducir los principales proyectos.

Cómo será el tratamiento del presupuesto 2026

La discusión del Presupuesto 2026 será uno de los ejes de la convocatoria. Los detalles finales quedarán definidos por Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el secretario de Hacienda Carlos Guberman, quienes deben decidir cuánto margen fiscal están dispuestos a redistribuir entre los aliados legislativos.

En las últimas semanas, el Gobierno mantuvo reuniones con 18 gobernadores para relevar demandas y prioridades. Sin embargo, desde Casa Rosada aclararon que no todos los pedidos serán atendidos de igual manera. Tendrán prioridad:

Gobernadores aliados o que aportaron apoyo legislativo.

Mandatarios que “cumplieron los deberes” en materia fiscal.

Provincias con mayor peso legislativo propio.

Qué incluye la Ley de Inocencia Fiscal

El oficialismo busca que esta iniciativa complemente el Presupuesto. Su objetivo es atraer a la formalidad los llamados “dólares del colchón”. La propuesta establece un mecanismo para que los fondos ingresen al circuito sin sanciones penales, con la intención de fortalecer la base fiscal y mejorar la recaudación.

También se proyecta una regla fiscal, que impediría aprobar incrementos presupuestarios si no se detalla previamente la forma de financiamiento.

Reforma laboral: cambios en la Ley de Contrato de Trabajo

La reforma laboral se organizará en dos grandes bloques. El primero apunta a modificar la Ley de Contrato de Trabajo, haciendo foco en las denominadas “zonas grises” que suelen determinar los montos indemnizatorios. Entre los puntos más relevantes:

Se buscará que el trabajador deba acreditar la existencia de un daño para incrementar una indemnización.

para incrementar una indemnización. Se revisará el principio de ultraactividad , que mantiene vigentes los convenios colectivos vencidos.

, que mantiene vigentes los convenios colectivos vencidos. Se incorporará el criterio de prelación, que permitirá que acuerdos por empresa, municipio o provincia tengan prioridad sobre convenios amplios del sector.

El objetivo declarado es reducir litigiosidad y otorgar mayor previsibilidad a las relaciones laborales.

Reforma del Código Penal: Actualización de penas y política criminal

La propuesta penal estará compuesta por más de 900 artículos orientados a fortalecer la política criminal. Los ejes principales incluyen:

Actualización de penas para delitos graves como homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata.

para delitos graves como homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata. Cumplimiento efectivo de la pena en 82% de los delitos .

. Aumento de los mínimos penales en proporción al daño causado.

Si bien se evaluó la posibilidad de volver imprescriptibles los delitos de corrupción, ese punto no será incluido en esta versión. El Gobierno analiza impulsar una comisión bicameral para acelerar el tratamiento legislativo y evitar modificaciones extensas.

Cambios en la Ley de Glaciares y reformas asociadas

La modificación de la Ley de Glaciares propone otorgar mayor autonomía a las provincias, que podrán definir a cuántos kilómetros de una zona periglaciar se pueden desarrollar actividades mineras. Este apartado se complementará con:

Cambios en la Ley de Promoción Minera.

Ajustes en la Ley de Tierras para limitar la compra por parte de inversores extranjeros .

. Incentivos para que provincias compitan por inversiones, en línea con la reforma tributaria que analiza un posible “Súper IVA”.

Próximos pasos legislativos

El oficialismo prevé convocar a los jefes de bloque de Diputados y Senadores, y no descarta extender la invitación a los gobernadores para avanzar en acuerdos. La Casa Rosada considera fundamental lograr la aprobación del Presupuesto 2026 tras dos años de prórrogas, señal que también esperan organismos internacionales como el FMI.

Además, el Gobierno ya proyecta una nueva convocatoria a sesiones extraordinarias para la segunda quincena de enero, que se extendería hasta finales de febrero, justo antes de la apertura del período ordinario.