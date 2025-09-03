Miércoles fresco y soleado: el frío polar regresa con fuerza

Luego de varias jornadas marcadas por la inestabilidad climática, la Provincia de Buenos Aires experimenta un marcado descenso de las temperaturas que traerá estabilidad atmosférica, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este miércoles se anticipa niebla en las primeras horas del día y cielo que variará entre mayormente y parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 20 grados, en la antesala del regreso de una ola polar que impactará sobre toda la región.

De acuerdo con el organismo meteorológico, mañana jueves las marcas térmicas caerán de manera significativa, con una mínima de 1 grado y una máxima que no superará los 12 grados. La jornada se presentará con cielo algo nublado y sensación térmica más baja, producto del ingreso de aire frío.

El viernes será, probablemente, el día más frío de la semana, con cielo mayormente despejado y temperaturas que se ubicarán entre 0 grado y 14 grados.

El fin de semana continuará con condiciones gélidas:

Sábado: cielo despejado, mínima de 1 grado y máxima de 15 grados .

cielo despejado, mínima de y máxima de . Domingo: cielo algo nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde y noche, con marcas térmicas de 2 a 17 grados.

A pesar de encontrarse en pleno mes de septiembre, la Provincia de Buenos Aires atraviesa un período de transición en el que el invierno se mantiene firme, dejando temperaturas muy por debajo de lo habitual para esta época del año.