Miércoles con alivio térmico y posibles lluvias: cómo sigue el tiempo

Francisco Díaz
agrada nuvlado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para la provincia de Buenos Aires un leve alivio térmico, aunque advierte que la semana continuará marcada por condiciones de tiempo inestable, con probabilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad.

Para este miércoles se espera una jornada con cielo mayormente nublado, con posibles tormentas aisladas durante la tarde, especialmente sobre el centro y norte bonaerense. Las temperaturas se mantendrán elevadas, con mínimas cercanas a los 23 grados y máximas que podrían alcanzar los 32 grados, en un contexto todavía influenciado por aire cálido y húmedo.

En ese marco, el SMN mantiene vigente una alerta amarilla por temperaturas elevadas para distintos sectores de la provincia. Este nivel de advertencia indica que el calor puede resultar peligroso, en particular para niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas, por lo que se recomienda extremar las medidas de prevención.

Pronóstico extendido: lluvias intermitentes y descenso gradual de la temperatura

Las condiciones de mal tiempo persistirán durante el jueves, con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias a lo largo de toda la jornada.

Se prevén tormentas aisladas durante la mañana y la tarde, con chaparrones hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre 23 y 33 grados, manteniéndose el ambiente caluroso.

La inestabilidad se prolongaría hasta el viernes, con chaparrones durante la madrugada y la mañana, y una mejora gradual hacia la tarde y noche, cuando el cielo se presentaría parcialmente nublado. Para ese día se espera un descenso más notorio de la temperatura, con una mínima cercana a los 18 grados y una máxima en torno a los 29 grados, señalando el ingreso de aire más templado.

Fin de semana con tiempo más estable

Según el SMN, el buen tiempo regresaría durante el fin de semana en gran parte del territorio bonaerense.

El sábado se presentaría con cielo entre algo nublado y despejado, con temperaturas que irán de 18 a 30 grados.

En tanto, el domingo se espera cielo ligeramente nublado, con mínima de 19 grados y máxima cercana a los 30, destacándose una mayor amplitud térmica y condiciones más agradables.

El organismo recomienda mantenerse informado a través de los pronósticos oficiales y prestar atención a posibles actualizaciones de alertas meteorológicas.

