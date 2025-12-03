Miércoles agobiante en la Provincia de Buenos Aires ¿Cómo sigue la semana?

Transcurren los últimos días del año 2025 y quedan 28 días para que finalice el año. En este tramo decisivo de diciembre, la Provincia de Buenos Aires se prepara para atravesar una secuencia de jornadas marcadas por el ascenso térmico y el predominio del viento del sector noreste.

Miércoles: aumento de la nubosidad y máxima de 29 grados

Este miércoles se espera una jornada calurosa en territorio bonaerense. De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana comenzará con cielo ligeramente nublado, mientras que hacia la tarde se prevé un incremento progresivo de la nubosidad.

Las temperaturas oscilarán entre 19 y 29 grados, con viento persistente del noreste, manteniendo la sensación térmica elevada desde el inicio del día.

Jueves: cielo despejado y fuertes ráfagas

El jueves se presentará con cielo despejado y un nuevo aumento térmico. Se espera una mínima de 21 grados y una máxima de 31 grados, acompañadas por viento del noreste, que durante la mañana podría registrar ráfagas de hasta 50 km/h.

Será una jornada marcada por el aire cálido y seco, típica de esta etapa del año en la provincia.

Viernes: el día más caluroso de la semana

Para el viernes se anticipa el día más sofocante de este tramo de la semana. La mínima será de 22 grados, mientras que la máxima ascenderá hasta 33 grados, con viento del noreste y sin probabilidad de lluvias.

El avance hacia el fin de semana consolidará un patrón térmico veraniego en la Provincia de Buenos Aires, reforzando la sensación de que el cierre del año se acerca con temperaturas elevadas y condiciones meteorológicas estables.