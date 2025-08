Indignación sobre ruedas: Viajaron parados a Mar del Plata por goteras en el micro

Una pasajera denunció públicamente las condiciones deplorables en las que le tocó viajar desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Mar del Plata en un micro, el pasado viernes bajo una intensa lluvia. Su relato, acompañado por fotos y videos, generó una fuerte repercusión en redes sociales.

“La gente viajó parada porque los asientos estaban empapados”, afirmó la mujer, visiblemente indignada según informó el medio 0223.com

El servicio había partido a las 11:15 desde la Terminal de Retiro y arribó al destino cerca de las 16:00 horas. Durante ese lapso, varios pasajeros habrían debido permanecer parados durante más de una hora y media, ya que las filtraciones de agua inutilizaron varios asientos, especialmente en la planta superior del colectivo.

“Tenía toda la fila derecha empapada. El agua caía por donde están las luces individuales y el aire acondicionado. Era un goteo constante”, describió la denunciante, que también explicó que debió cambiar de asiento y cargar su mochila sobre las piernas por temor a que se mojara.

Las imágenes que acompañan el reclamo son elocuentes: se observan charcos en los pasillos, gotas cayendo del techo, y pasajeros visiblemente mojados intentando encontrar algún espacio seco.

Pero las quejas no quedaron ahí. La pasajera también apuntó contra la actitud del personal a bordo: “Uno de los choferes iba descalzo manejando, y cuando le fui a avisar lo del agua, no hizo nada. Solo me dijo que era general, que no podía solucionarlo”. Según su testimonio, algunos asientos tampoco contaban con cinturones de seguridad, lo cual agrava aún más la situación, sobre todo tratándose de un servicio interurbano de larga distancia.

Hasta el momento, no se confirmó si la empresa ha recibido algún reclamo formal o emitido una respuesta oficial. Sin embargo, el caso encendió la alarma sobre el estado de mantenimiento de algunos micros que prestan servicio regular en rutas muy transitadas del país.