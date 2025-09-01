Mercado Pago suma la opción de saldo negativo: Cómo funciona la nueva herramienta

El uso de billeteras virtuales en Argentina se volvió parte de la vida diaria de millones de personas. Entre pagos, transferencias, recargas y promociones, las aplicaciones financieras ofrecen cada vez más funciones para cubrir necesidades inmediatas y facilitar las operaciones. En este contexto, Mercado Pago incorporó una nueva herramienta que amplía las alternativas para sus usuarios.

Qué es el saldo negativo en Mercado Pago

La función de saldo negativo permite realizar pagos o transferencias aun cuando no tenés fondos disponibles en tu cuenta de Mercado Pago. El sistema se activa automáticamente siempre que tengas una tarjeta de crédito asociada, utilizando parte del cupo disponible en ella.

A diferencia de un préstamo personal de Mercado Crédito, el saldo negativo no implica financiamiento directo con cuotas, sino que se cobra una comisión inicial del 6,99% y el monto utilizado se incorpora al próximo resumen de tu tarjeta de crédito.

Cómo funciona la herramienta paso a paso

Para entender mejor el mecanismo, el proceso es el siguiente:

Intentás realizar un pago o transferencia desde tu cuenta de Mercado Pago sin saldo disponible.

La aplicación activa el saldo negativo y completa la operación con el cupo de tu tarjeta de crédito asociada.

y completa la operación con el cupo de tu tarjeta de crédito asociada. Mercado Pago aplica un cargo único del 6,99% sobre la operación.

sobre la operación. El importe usado se integra en el próximo resumen de tu tarjeta, junto con los consumos habituales.

Si no cancelás el total de la tarjeta al vencimiento, el monto se financiará con los intereses tradicionales del banco emisor, como cualquier otra compra con crédito.

Diferencias con los préstamos de Mercado Crédito

Es importante remarcar que esta nueva opción no funciona como un préstamo de Mercado Crédito.

Saldo negativo: cobra una comisión inicial fija del 6,99% y se suma al resumen de la tarjeta de crédito.

cobra una comisión inicial fija del 6,99% y se suma al resumen de la tarjeta de crédito. Préstamo Mercado Crédito: implica un financiamiento directo, con tasas, plazos y cuotas definidos por la plataforma.

De esta manera, el saldo negativo puede resultar más conveniente para cubrir gastos puntuales y urgentes, mientras que los préstamos tradicionales están orientados a montos mayores y plazos más largos.

En qué casos puede ser útil el saldo negativo

La función puede servir como una herramienta práctica para resolver imprevistos o aprovechar promociones que requieren pago inmediato. Algunos ejemplos:

Realizar una transferencia cuando no tenés fondos en la billetera.

Aprovechar descuentos exclusivos que solo aplican a pagos con transferencia.

Evitar rechazos en operaciones de servicios o compras urgentes.

Requisitos para acceder al saldo negativo

Para usar esta función es necesario:

Tener una tarjeta de crédito asociada y habilitada en tu cuenta de Mercado Pago.

en tu cuenta de Mercado Pago. Contar con cupo disponible en esa tarjeta, ya que el límite del saldo negativo depende directamente del límite de la tarjeta.

Mercado Pago recomienda revisar los topes antes de utilizar la herramienta y considerar la comisión como parte del costo total de la operación.