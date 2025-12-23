Mercado Pago lanzó descuentos de hasta 30% en Coto, Adidas y Despegar por Navidad ¿Cómo acceder?

El cierre del año suele estar marcado por un mayor nivel de consumo y por la búsqueda de alternativas para estirar el presupuesto familiar. En ese contexto, las billeteras virtuales y los medios de pago digitales ganan protagonismo con propuestas pensadas para las Fiestas, combinando descuentos, cuotas y beneficios inmediatos en rubros clave.

Mercado Pago presentó promociones especiales para Navidad

Durante los últimos días de diciembre, Mercado Pago lanzó una serie de beneficios orientados a las compras navideñas, con rebajas en supermercados, marcas de indumentaria, turismo y gastronomía. La iniciativa alcanza tanto a usuarios de la cuenta digital como a quienes utilizan la tarjeta prepaga o la tarjeta de crédito asociada.

Desde la empresa destacaron que las promociones buscan facilitar las compras de último momento y permitir un ahorro concreto en productos y servicios habituales de esta época.

Descuentos destacados en marcas y comercios

Entre las ofertas vigentes, se incluyen rebajas de hasta el 30% en supermercados y descuentos en marcas reconocidas de indumentaria y viajes. Algunas de las promociones más relevantes son:

Coto, Carrefour y otros supermercados : hasta 30% de descuento en locales del AMBA y del interior del país.

: hasta 30% de descuento en locales del AMBA y del interior del país. Adidas : 20% de descuento determinados días de la semana, con tope de reintegro.

: 20% de descuento determinados días de la semana, con tope de reintegro. Despegar : 10% de descuento en paquetes turísticos seleccionados, con tope de $75.000.

: 10% de descuento en paquetes turísticos seleccionados, con tope de $75.000. Jugueterías y regalería : rebajas que llegan al 25% y 30% en fechas puntuales previas a Navidad.

: rebajas que llegan al 25% y 30% en fechas puntuales previas a Navidad. Indumentaria y hogar: beneficios diarios en marcas como Arredo, Open Sports y otras cadenas.

En la mayoría de los casos, los reintegros se acreditan en el momento y las condiciones varían según el comercio y el día de la compra.

Cuotas sin interés con tarjeta de Mercado Pago

Además de los descuentos directos, Mercado Pago habilitó financiación en cuotas sin interés para compras realizadas con su tarjeta de crédito. El beneficio se aplica tanto en Mercado Libre como en pagos con QR en comercios adheridos.

Las condiciones incluyen:

3 cuotas sin interés en compras desde $30.000.

en compras desde $30.000. Planes de 6, 9, 12 y hasta 18 cuotas sin interés en marcas seleccionadas de tecnología, electrodomésticos e indumentaria.

en marcas seleccionadas de tecnología, electrodomésticos e indumentaria. Beneficios vigentes en cadenas como Movistar, Musimundo, Lenovo, Motorola, Electrolux, LG, Dexter y New Balance, entre otras.

Beneficios adicionales para quienes cobran prestaciones sociales

Un punto relevante de la propuesta es que los usuarios que cobran prestaciones sociales a través de Mercado Pago acceden a beneficios exclusivos en supermercados.

• 15% de descuento en Carrefour los fines de semana.

• Tope mensual de reintegro de $20.000.

Este beneficio se suma a las promociones generales y se acredita de forma automática al pagar con la cuenta digital.

Cómo consultar y aprovechar las promociones desde la app

Para acceder a los descuentos y verificar las condiciones vigentes, los usuarios deben operar directamente desde la aplicación de Mercado Pago. El proceso es simple y se realiza en pocos pasos:

Abrir la app de Mercado Pago .

. Ingresar en la sección Beneficios .

. Filtrar por rubro, ubicación y día de la semana.

Revisar topes de reintegro y medios de pago habilitados.

En el caso de la tarjeta prepaga o de crédito, los beneficios específicos se visualizan dentro del apartado de la tarjeta, en la opción Descubrí los beneficios.