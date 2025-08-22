Mercado Pago lanza una nueva tarjeta de crédito gratuita y sin costos ocultos en Argentina

En un contexto donde gran parte de la población aún está excluida del sistema financiero tradicional, Mercado Pago da un paso clave en su camino hacia convertirse en banco. La empresa anunció el lanzamiento de su propia tarjeta de crédito, tanto física como virtual, que comenzará a estar disponible en Argentina en las próximas semanas. Con una propuesta que elimina los costos asociados a las tarjetas tradicionales y un enfoque centrado en la inclusión financiera, esta nueva herramienta busca transformar el acceso al crédito en el país.

Una tarjeta sin costos y con beneficios clave

La tarjeta de crédito de Mercado Pago llega con una serie de características que buscan romper con las barreras históricas del acceso al crédito:

Sin costo de emisión, envío, mantenimiento ni reposición .

. Disponible en versión física y virtual , ambas asociadas a la cuenta de usuario.

, ambas asociadas a la cuenta de usuario. Se activa mediante un código QR único , lo que la hace más segura al no incluir datos impresos.

, lo que la hace más segura al no incluir datos impresos. Gestión 100% digital, desde la app de Mercado Pago: activación, control de gastos y notificaciones en tiempo real.

Además, uno de los mayores atractivos es la posibilidad de financiar en 3 cuotas sin interés todas las compras realizadas en Mercado Libre y pagos con QR, para operaciones a partir de $30.000.

Un modelo de scoring propio basado en inteligencia artificial

A diferencia de las entidades tradicionales, Mercado Pago implementó un sistema de evaluación crediticia propio. Este modelo de scoring utiliza inteligencia artificial y se alimenta del comportamiento de los usuarios dentro de la plataforma.

Esto permite:

Definir límites de crédito personalizados .

. Incluir a personas sin historial crediticio previo .

. Otorgar acceso a quienes no califican en el sistema bancario convencional.

Según explicaron desde la empresa, este enfoque permite adaptar las líneas de financiamiento a las capacidades reales de cada usuario, lo que aumenta la posibilidad de inclusión financiera sin comprometer la sustentabilidad del sistema.

¿Dónde se puede usar esta nueva tarjeta?

La tarjeta de Mercado Pago podrá utilizarse en:

Cualquier comercio físico que acepte Mastercard.

que acepte Mastercard. Tiendas online , dentro y fuera del ecosistema de Mercado Libre.

, dentro y fuera del ecosistema de Mercado Libre. Pagos con QR, incluyendo promociones y beneficios exclusivos.

Esto significa que no se trata de una tarjeta limitada al uso dentro de la plataforma, sino que se comporta como una tarjeta de crédito tradicional, pero con las ventajas del entorno digital y sin costos asociados.

Un paso más hacia la inclusión financiera

El lanzamiento se da en un escenario donde, según un estudio de Invecq, 6 de cada 10 argentinos no tienen acceso a una tarjeta de crédito, y su uso se concentra mayormente en familias de mayores ingresos.

Las principales barreras detectadas son:

Altos costos de mantenimiento , pueden llegar a más de $50.000 anuales.

, pueden llegar a más de $50.000 anuales. Requisitos estrictos por parte de bancos tradicionales.

por parte de bancos tradicionales. Falta de historial crediticio en sectores informales.

En comparación con Brasil, que tiene una penetración de tarjetas de crédito del 54%, Argentina se ubica en un 37,4%, lo que representa un potencial de 6 millones de personas por incluir en el sistema financiero.