Mercado Pago lanza su propia tarjeta de crédito sin costos de mantenimiento y con gestión 100% digital

En un contexto donde gran parte de los argentinos sigue sin acceso al crédito formal, una nueva propuesta del sector fintech busca modificar ese panorama. Mercado Pago presentó su tarjeta de crédito propia, respaldada por Mastercard, con el objetivo de ampliar las posibilidades de financiamiento y ofrecer una alternativa accesible dentro de su ecosistema digital.

Una tarjeta de crédito sin costos ocultos ni comisiones

Según un informe de la consultora Invecq, seis de cada diez argentinos no tienen tarjeta de crédito, lo que evidencia la dificultad para acceder a productos financieros tradicionales. Frente a esto, Mercado Pago lanzó una opción que elimina los costos de emisión, mantenimiento y renovación, barreras que en los bancos pueden alcanzar entre $8.000 y $55.000 anuales.

La nueva tarjeta no presenta cargos ocultos ni comisiones por uso o renovación, y su lanzamiento se está realizando de manera progresiva. En esta primera etapa, solo está disponible para un grupo de usuarios seleccionados, aunque la empresa confirmó que se ampliará al resto de los clientes en los próximos meses.

Toda la gestión se realiza directamente desde la aplicación de Mercado Pago, donde se podrá solicitar, activar y administrar la tarjeta sin necesidad de trámites presenciales.

Beneficios y funcionamiento del nuevo producto

Entre los beneficios más destacados, la tarjeta de crédito de Mercado Pago permite:

Financiar compras en hasta 3 cuotas sin interés en Mercado Libre o en comercios que acepten pagos con QR de Mercado Pago , siempre que las operaciones superen $30.000 .

en o en comercios que acepten pagos con , siempre que las operaciones superen . Gestionar todo desde la app , incluyendo el control de gastos, el límite disponible y los resúmenes mensuales.

, incluyendo el control de gastos, el límite disponible y los resúmenes mensuales. Mayor seguridad , ya que el plástico no tiene datos impresos . El número, la fecha de vencimiento y el código de seguridad se consultan únicamente desde la aplicación, reduciendo el riesgo de clonación o fraude.

, ya que el plástico . El número, la fecha de vencimiento y el código de seguridad se consultan únicamente desde la aplicación, reduciendo el riesgo de clonación o fraude. Pausar o reactivar la tarjeta en cualquier momento, una función útil ante pérdida o robo.

en cualquier momento, una función útil ante pérdida o robo. Utilizarla tanto en compras presenciales como online, incluyendo servicios, suscripciones y plataformas digitales.

El diseño apunta a brindar una experiencia completamente digital y sencilla, alineada con el perfil tecnológico de la compañía.

Cómo solicitar la tarjeta de crédito de Mercado Pago

En esta etapa inicial, la tarjeta está habilitada para un grupo reducido de usuarios. Quienes deseen verificar si pueden acceder deben:

Ingresar a la app de Mercado Pago .

. Buscar la opción “Quiero la tarjeta de crédito”.

Si el sistema indica que aún no está disponible, no es necesario realizar ningún trámite adicional. La compañía confirmó que la expansión será paulatina, incorporando nuevos usuarios en las próximas semanas.

Una vez aprobada la solicitud:

La tarjeta virtual se habilita de inmediato para compras online o pagos con QR.

se habilita de inmediato para compras online o pagos con QR. El plástico físico se envía sin costo al domicilio elegido por el usuario.

Límite de crédito y evaluación del usuario

El límite de crédito se establece de forma personalizada, a partir de una evaluación financiera interna basada en los datos del ecosistema de Mercado Pago y Mercado Libre.

Este análisis considera el historial de pagos, consumos y comportamiento financiero de cada usuario, lo que permite asignar un monto acorde a su perfil.

El límite disponible se puede consultar desde la app.

Se actualiza automáticamente con cada compra o pago.

Este enfoque totalmente digital apunta a ofrecer una gestión transparente, dinámica y sin trámites presenciales.