Mercado Pago lanza créditos a tasa 0% para emprendedores y pequeños negocios ¿Cómo acceder?

Mercado Pago amplía sus servicios financieros con una propuesta pensada para emprendedores, vendedores y prestadores de servicios que trabajan dentro de su ecosistema. La iniciativa se enmarca en un contexto donde el acceso al crédito bancario tradicional suele estar limitado por requisitos estrictos y plazos largos de aprobación.

En qué consiste el crédito a tasa 0% de Mercado Pago

El nuevo programa ofrece líneas de financiamiento de hasta $10 millones, con acreditación inmediata y devolución en plazos cortos. El objetivo principal es fortalecer el capital de trabajo y mantener activo el flujo de operaciones en pequeños y medianos negocios digitales.

El dinero puede destinarse a:

Compra de mercadería e insumos .

. Inversión en infraestructura o herramientas .

. Desarrollo de campañas promocionales .

. Pagos a proveedores y servicios vinculados al negocio.

A diferencia de un préstamo bancario, la devolución debe realizarse entre 1 y 4 semanas, lo que permite un ciclo constante de capital disponible.

Requisitos para acceder al préstamo de Mercado Pago

No todos los usuarios pueden acceder de manera automática. La plataforma realiza una evaluación y establece criterios mínimos:

Volumen de ventas : al menos dos meses consecutivos con ventas promedio de $50.000 o más en Mercado Libre o mediante cobros en la app.

: al menos dos meses consecutivos con ventas promedio de $50.000 o más en Mercado Libre o mediante cobros en la app. Historial crediticio positivo : haber cumplido en tiempo y forma con préstamos anteriores de la plataforma.

: haber cumplido en tiempo y forma con préstamos anteriores de la plataforma. Reputación comercial: en el caso de los vendedores de Mercado Libre, mantener calificación positiva en entregas y atención al cliente.

Cómo solicitar el crédito desde la app

El trámite es completamente digital y se gestiona desde la aplicación de Mercado Pago. Los pasos son:

Ingresar a la sección “Créditos” .

. Verificar si la opción aparece habilitada según la evaluación automática.

Seleccionar el monto y plazo de devolución.

Aceptar la propuesta recibida en la app o por correo electrónico.

Una vez confirmado, el dinero se acredita de inmediato en la cuenta digital del solicitante.

Condiciones de uso y devolución

El préstamo está destinado exclusivamente a actividades comerciales y puede utilizarse directamente desde la billetera digital.

Puede emplearse para pagar proveedores, contratar servicios o transferir fondos a cuentas bancarias vinculadas.

No se cobran cargos adicionales por retiro.

Los plazos de devolución van de 1 a 4 semanas .

. Cumplido el pago, se habilita la posibilidad de acceder a nuevas líneas de crédito.

Dinero Plus: la estrategia de financiamiento digital

Este programa forma parte de “Dinero Plus”, la apuesta de Mercado Pago para impulsar a pequeños negocios dentro del ecosistema de Mercado Libre.

El sistema de evaluación es automático y periódico, adaptándose al comportamiento comercial de cada usuario. En función de ese análisis, se generan propuestas personalizadas que permiten acceder nuevamente a créditos.

Una alternativa frente al crédito bancario tradicional

Con esta herramienta, Mercado Pago busca cubrir las necesidades de un sector que encuentra obstáculos en el sistema financiero formal. Entre las ventajas que destacan los usuarios se encuentran:

Aprobación rápida y 100% digital .

. Sin trámites presenciales ni garantías exigidas .

. Montos de hasta $10 millones con acreditación inmediata.

La propuesta apunta a quienes necesitan capital inmediato para sostener o expandir sus operaciones, ofreciendo una alternativa ágil frente a los procesos bancarios convencionales.