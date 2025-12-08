Mercado Pago lanza créditos a tasa 0% para emprendedores: Cómo funcionan, requisitos y pasos para pedirlos

Mercado Pago volvió a sorprender al anunciar una propuesta financiera pensada para quienes necesitan capital inmediato para impulsar o sostener su actividad. En un contexto donde el acceso al crédito tradicional puede resultar limitado, la plataforma presentó una alternativa totalmente digital que ya comenzó a generar interés entre vendedores y prestadores de servicios.

¿En qué consiste el crédito a tasa 0% de Mercado Pago?

La billetera virtual del ecosistema Mercado Libre habilitó una línea de financiamiento con tasa 0% destinada a fortalecer el capital de trabajo de pequeños y medianos emprendimientos. Según informaron, los montos pueden alcanzar hasta $10.000.000, con acreditación inmediata y devolución en períodos cortos.

El dinero puede utilizarse para diversas necesidades comerciales, como:

Compra de mercadería e insumos.

Inversión en infraestructura o herramientas.

Desarrollo de campañas promocionales.

Pago a proveedores o servicios asociados al negocio.

A diferencia de un préstamo bancario tradicional, este programa propone plazos de devolución que van de 1 a 4 semanas, permitiendo sostener el flujo de caja sin trámites presenciales.

Requisitos para acceder al préstamo de Mercado Pago

El beneficio no está disponible para todos los usuarios, ya que la plataforma aplica un sistema de evaluación automática basado en el rendimiento comercial. Para que aparezca habilitado, se deben cumplir ciertos parámetros:

Volumen de ventas: al menos dos meses consecutivos con ventas promedio de $50.000 o más, ya sea en Mercado Libre o mediante cobros con la aplicación.

al menos dos meses consecutivos con ventas promedio de o más, ya sea en Mercado Libre o mediante cobros con la aplicación. Historial crediticio positivo: haber cumplido con préstamos anteriores otorgados por la plataforma.

haber cumplido con préstamos anteriores otorgados por la plataforma. Reputación comercial: en el caso de vendedores de Mercado Libre, mantener buenas calificaciones relacionadas con puntualidad, entregas y experiencia del comprador.

Cómo solicitar el crédito desde la app de Mercado Pago

El proceso es totalmente digital y no requiere documentación física. Los pasos para verificar si está disponible y activarlo son:

Ingresar a la sección “Créditos” dentro de la app.

dentro de la app. Confirmar si la opción aparece activa según la evaluación automática del perfil.

Seleccionar el monto y el plazo deseado.

Aceptar la propuesta enviada por la plataforma, que también puede llegar por correo electrónico.

Una vez aceptado, el dinero se acredita de forma inmediata en la cuenta digital del usuario y puede utilizarse al instante.

Condiciones de uso y devolución

El crédito está diseñado exclusivamente para actividades comerciales y puede emplearse directamente desde la billetera virtual. A su vez, permite:

Pagar proveedores.

Contratar servicios.

Transferir fondos a cuentas bancarias vinculadas.

No se aplican cargos adicionales por retiros. Los plazos de devolución varían entre 1 y 4 semanas, permitiendo acceder a nuevas ofertas una vez completado el pago anterior.

El programa “Dinero Plus” y la apuesta al financiamiento digital

La propuesta forma parte de Dinero Plus, la estrategia con la que Mercado Pago busca fortalecer el crecimiento de los negocios que operan dentro de su ecosistema. El sistema de evaluación se actualiza periódicamente según el comportamiento financiero de cada usuario, habilitando propuestas personalizadas de forma automática.

Una alternativa frente al crédito bancario tradicional

El objetivo central es brindar una herramienta accesible para quienes enfrentan dificultades al solicitar financiamiento en entidades bancarias por los altos requisitos, tiempos de espera o exigencias documentales. En cambio, esta propuesta se destaca por ser rápida, digital y sin trámites presenciales, permitiendo que los emprendedores mantengan su actividad con mayor flexibilidad.