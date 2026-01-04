Mercado Pago: cómo ganar hasta $1.000.000 sin inversión en este 2026

El sistema de referidos de Mercado Pago se ha consolidado como una herramienta clave para generar ingresos adicionales en Argentina durante el inicio de 2026. Este mecanismo permite a los usuarios obtener hasta $1.000.000 de manera legal y directa a través de la aplicación creada por Marcos Galperin. Por cada nuevo contacto que descargue la billetera y realice su primera operación, el referente recibe una acreditación automática de $10.000.

Cómo funciona el programa

La mecánica para acceder a este beneficio es sencilla y está disponible en la sección de “Beneficios” o bajo la opción “Invitá y ganá”. Los usuarios pueden compartir un enlace personalizado a través de WhatsApp o redes sociales para alcanzar el cupo máximo de 100 personas recomendadas. “Recomendá la app y ganá $10.000” es el mensaje que invita a participar en este programa de incentivos financieros.

Requisitos para alcanzar los beneficios

Un requisito indispensable para que se acredite el dinero es que el invitado efectúe una acción real, como pagar un servicio, recargar la SUBE o utilizar el código QR. Este sistema no solo beneficia el bolsillo del usuario, sino que acelera la adopción de servicios digitales en un mercado donde el efectivo aún es predominante. Para la plataforma, atraer nuevos clientes fortalece su ecosistema de pagos y consolida sus herramientas de ahorro.

Los fondos obtenidos mediante este programa impactan directamente en la economía personal, permitiendo a los usuarios pagar facturas o reinvertir el capital en la cuenta remunerada. En un contexto económico desafiante, la posibilidad de sumar un millón de pesos sin inversión previa se ha convertido en un fenómeno viral en comunidades digitales. Muchos usuarios aprovechan sus redes de contactos para optimizar sus finanzas y organizar mejor sus gastos mensuales.