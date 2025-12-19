Mendoza: hallan muerto a un soldado en su casa y ya son tres casos en una semana

Eric Olivera
Mendoza: hallan muerto a un soldado en su casa y ya son tres casos en una semana

En un trágico acontecimiento que ha conmocionado a la comunidad, un soldado voluntario del Ejército fue hallado muerto en su casa de Mendoza. Este suceso marca el tercer caso de fallecimientos similares en una semana, donde los otros dos incidentes ocurrieron en la Quinta de Olivos y la provincia de Corrientes.

Identificación del soldado fallecido en Mendoza

La noticia de la muerte de Facundo Gabriel Lima ha trascendido en las últimas horas. El joven fue encontrado sin vida por familiares dentro de su departamento en la localidad mendocina de Las Heras. El fallecido era integrante de la Guarnición Ejército Mendoza.

La causa del fallecimiento está bajo la investigación de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien, hasta ahora, apunta a que se podría tratar de un suicidio. Según informaciones del medio MDZ, ha sido descartada la participación de un tercero en el hecho, aunque se espera el resultado de la autopsia y las pericias para tener un diagnóstico definitivo.

Tres muertes en una misma semana

El inicio de esta semana estuvo marcado por la muerte de Rodrigo Gómez, un soldado de 21 años oriundo de Misiones que cumplía funciones en la Quinta de Olivos. En este caso, se encontró una carta de despedida que el joven dejó a sus familiares y amigos, en la que agradeció al Ejército y mencionó que su decisión estaba vinculada a elevadas deudas.

En un contexto igualmente doloroso, a mediados de esta semana se comunicó el fallecimiento del suboficial principal Juan Pereira, quien prestaba servicio en la Guarnición de Ejército Monte Caseros, en la provincia de Corrientes. Al igual que en el caso anterior, las primeras hipótesis indican que se trataría de un suicidio.

Recursos para quienes lo necesiten

Ante situaciones de emergencia o señales de riesgo, se exhorta a buscar asistencia profesional. Las líneas de atención disponibles incluyen:

  • 135 – Línea de asistencia al suicida (CABA y Gran Buenos Aires).
  • 107 – Urgencias SAME.
  • 0800-333-1665 – Salud Mental Responde (CABA).
