Máximos goleadores de la Copa Libertadores y quién lidera la tabla en 2025

La Copa Libertadores es la competencia que más pasiones mueve en Argentina. Cada año, los hinchas siguen el torneo con la expectativa de ver a sus equipos medirse contra los mejores del continente. No solo se juega prestigio, porque ganar la Copa abre la puerta al Mundial de Clubes y deja una marca imborrable en la historia. Perderla, en cambio, suele comerse semanas de debates, análisis y duelos de orgullo entre hinchadas.

Para los argentinos este torneo tiene un valor especial. La intensidad, los estadios llenos y la rivalidad histórica con brasileños, uruguayos, paraguayos y chilenos convierten cada partido en una final anticipada. En medio de ese escenario, los goleadores de la Copa Libertadores se vuelven las figuras más buscadas, por ser nombres que pasan de la cancha a la leyenda continental.

¿Quiénes son los máximos goleadores históricos de la Copa Libertadores?

A lo largo de las décadas, la Copa Libertadores dejó un listado de artilleros que marcaron época. Algunos fueron campeones, otros brillaron sin levantar la copa, pero todos se ganaron un lugar entre los mejores definidores del continente.

Ranking histórico de goleadores (oficial):

20° (22 goles): Esteban Paredes, Santiago Salcedo, Juan Battaglia, Raúl Amarilla y Célio

17° (23 goles): Carlos Aguilera, Víctor Aristizábal y Martín Palermo

15° (24 goles): Rodrigo López y Luis Fernando Salinas

12° (25 goles): Palhinha, Juan Román Riquelme y Juan Sánchez

10° (27 goles): Alberto Acosta y Oswaldo Ramírez

9° (28 goles): Luis Artime

6° (29 goles): Antony de Ávila, Luizão y Juan Sarnari

5° (30 goles): Julio Morales

4° (31 goles): Daniel Onega

3° (36 goles): Pedro Rocha

2° (37 goles): Fernando Morena

1° (53 goles): Alberto Spencer es el máximo goleador de la historia

El ecuatoriano-uruguayo escribió una marca casi imposible de igualar: 53 goles entre Peñarol y Barcelona SC. Su récord sigue siendo la vara que comparan todas las generaciones siguientes.

¿Cómo llegan los goleadores a la edición 2025? La tabla actual

La edición de la Copa Libertadores 2025-26 viene con nombres que se vienen afirmando fecha a fecha. El torneo inició con bastante paridad y varios jugadores argentinos entre los protagonistas.

Con 5 goles:

Adrián Martínez (Racing)

Flaco López (Palmeiras)

Alan Patrick (Internacional)

Ramiro Vaca (Bolívar)

Con 4 goles:

Lisandro Alzugaray (LDU Quito)

Maher Carrizo (Vélez)

Alex Arce (LDU Quito)

Claudio Spinelli (Ind. del Valle)

Fábio (Bolívar)

Kevin Viveros (Atlético Nacional)

Estêvão (Palmeiras)

Con 3 goles:

Sebastián Driussi (River)

Tiago Palacios (Estudiantes)

Vitor Roque (Palmeiras)

Marcelo Correa (Colo Colo)

Jean Lucas (Bahía)

André Silva (São Paulo)

Martín Barrios (Racing)

Otros 15 jugadores más…

En esta edición sorprende la variedad de equipos con jugadores en la pelea: argentinos, brasileños, ecuatorianos, bolivianos y colombianos, todos con representantes en la tabla.

¿Qué hace tan especial el rol del goleador en la Copa Libertadores?

La Copa Libertadores se juega con intensidad diferente a la de otros torneos nacionales o internacionales. Implica viajes largos, altura, climas extremos, estadios hostiles y un ritmo que mezcla fútbol técnico con físico. En ese contexto, un goleador confiable vale oro y los equipos que pelean la Copa suelen tener un patrón claro:

un nueve efectivo o un media punta con llegada,

un segundo delantero rápido,

y un mediocampo capaz de generar juego en partidos cerrados.

Por algo los clubes argentinos y brasileños invierten fuerte en delanteros para esta competencia: un gol de visitante, un cabezazo en el descuento o un penal bien ejecutado puede cambiar el destino de una llave.

¿Cómo se juega la Copa Libertadores y cuándo comienza la próxima edición?

La Copa Libertadores se disputa todos los años y reúne a los clubes más fuertes de Sudamérica, incluyendo campeones y mejores ubicados de cada liga. El torneo arranca con tres fases preliminares entre enero y febrero, mientras que la fase de grupos suele comenzar entre marzo y abril. Desde ahí, el certamen avanza hacia los octavos de final, cuartos, semifinales y la gran final en noviembre.

La próxima edición seguirá este calendario tradicional, con la final nuevamente en sede única. Más allá del formato, lo que no cambia es el atractivo: el campeón se clasifica al Mundial de Clubes, mientras que el subcampeón suele meterse en la Sudamericana o enfocarse en su liga local. Para los argentinos, es el torneo más seguido del año por su intensidad, historia y rivales que siempre dan que hablar.

¿Dónde seguir estadísticas y rendimiento de los goleadores de la Libertadores?

