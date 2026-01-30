Máximo Kirchner planteó que Kicillof asuma la conducción del PJ bonaerense

Francisco Díaz
Máximo Kirchner criticó a Kicillof y pidió más obras para Quilmes en medio de la campaña

Máximo Kirchner sorprendió a dirigentes de su entorno más cercano al plantear que la forma más adecuada de descomprimir la interna por la conducción del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires sería que el propio gobernador, Axel Kicillof, asuma la presidencia del partido a nivel provincial.

El referente de La Cámpora retomó así un argumento que desde hace tiempo viene sosteniendo el círculo político del gobernador, según el cual quien encabece el PJ bonaerense debe estar alineado con las prioridades del Ejecutivo provincial. En ese sentido, Kirchner sostuvo que “la mejor manera de que el presidente del partido responda a los intereses del gobernador es que esa persona sea el propio Kicillof”.

Desesperada búsqueda de un joven de General Belgrano
Mirá también:

Desesperada búsqueda de un joven de General Belgrano

En la misma línea, el actual titular del PJ bonaerense consideró que esa alternativa resultaría “lo lógico”, especialmente en función de las proyecciones nacionales del mandatario provincial con vistas a 2027. Según este razonamiento, conducir el partido le permitiría a Kicillof exponer y consolidar su propuesta de gobierno desde una estructura orgánica del peronismo.

Enero se despide con muy buen clima: ¿cómo estará el fin de semana?
Mirá también:

Enero se despide con muy buen clima: ¿cómo estará el fin de semana?
ETIQUETAS
Compartir este artículo
despiste de camion
Despiste de un camión en Ruta 2 complicó el tránsito cerca de Chascomús
Chascomús
joven belgrano 1
Desesperada búsqueda de un joven de General Belgrano
General Belgrano
calor agradable
Enero se despide con muy buen clima: ¿cómo estará el fin de semana?
Provincia
Anses bono jubilados 2026 novedades
Jubilación con 30 años de aportes: ¿Cuánto se cobra y cómo realizar el cálculo paso a paso?
Anses
Multas de tránsito: cruzar en rojo o usar el celular al volante costará casi $904.000 en la Provincia
Multas de tránsito en Provincia de Buenos Aires: ¿Por qué cruzar en rojo ahora cuesta casi un millón de pesos?
Provincia
Anses aumento jubilaciones 2026
Bono de ANSES para jubilados: ¿Cuánto se cobra en febrero?
Anses
cursos-online-gratuitos-argentina-2023
Cursos gratuitos de IA con Google: La guía completa para inscribirse y potenciar tu perfil laboral
Sociedad

Más leídas