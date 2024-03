Máximo Kirchner opinó sobre el cambio de nombre al CCK ¿Qué dijo?

En una declaración contundente, Máximo Kirchner ha abordado la reciente controversia sobre el cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner (CCK), sugiriendo que la prioridad debe ser garantizar la asistencia a los sectores más necesitados.

Durante una entrevista en AM 530, Kirchner expresó su indiferencia ante el posible cambio de nombre del centro cultural, enfatizando la importancia de que los recursos se destinen a quienes más lo necesitan.

“Si quiere, le puede poner Eduardo Eurnekian, pero que mande la comida a los comedores. No tengo problema, no me interesa. Que mande los insumos, que no le saquen los medicamentos a los jubilados y que le ponga, si quiere, Conan. Si le pone Conan y está contento… pero que lleguen las cosas para la gente”, manifestó Kirchner en sus declaraciones.

El líder político no escatimó en su crítica hacia lo que describió como “fuegos artificiales” e “infantilidades”, refiriéndose a la discusión en torno al nombre del centro cultural.

Insistió en que, independientemente del nombre que se elija, lo crucial es asegurar que los alimentos y recursos esenciales lleguen a los comedores y a aquellos que dependen de ellos.