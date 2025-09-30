MasterChef 2025: cuándo comienza y quién llevará las riendas del reality

La espera terminó para los fanáticos del reality de cocina más famoso del país. Con las hornallas a punto de encenderse, ya hay fecha estimada para el regreso de MasterChef Argentina a la pantalla de Telefe y se confirmó quién estará al frente de la conducción en la edición 2025, que llegará cargada de sorpresas y nuevos desafíos.

El canal líder en audiencia apuesta nuevamente por uno de sus formatos más exitosos, que en esta oportunidad volverá con su versión Celebrity. La producción ya está en marcha, con las grabaciones pautadas para los primeros días de octubre, y la expectativa crece minuto a minuto.

Cuándo arranca la nueva temporada de MasterChef

Si bien Telefe mantiene el misterio con sus clásicos anuncios de “muy pronto”, fuentes cercanas a la producción y diversos portales de espectáculos ya barajan una fecha concreta. El esperado estreno de MasterChef Celebrity 2025 sería el próximo martes 14 de octubre. El programa ocupará el horario central una vez que finalice la actual temporada de La Voz Argentina, manteniendo así a la audiencia cautiva en el prime time.

Wanda Nara, la conductora confirmada para el 2025

Tras su exitoso debut en la edición anterior, Wanda Nara fue nuevamente la elegida para llevar adelante la conducción del ciclo. La empresaria y figura mediática repetirá su rol como anfitriona, aportando su característico estilo a la competencia.

A su lado, el jurado que ya se convirtió en un clásico indiscutido del programa:

Donato De Santis

Damián Betular

Germán Martitegui

El trío de chefs volverá a poner a prueba a los participantes con sus exigentes devoluciones y desafíos cada vez más complejos, garantizando la rigurosidad y el alto nivel culinario que caracteriza al formato.

Quiénes son los famosos que competirán en MasterChef Celebrity 2025

Para esta nueva edición, la producción apostó por una ecléctica lista de 24 personalidades del mundo del espectáculo, el deporte y las redes sociales que buscarán consagrarse en la cocina. Aunque la lista completa se guarda bajo siete llaves, ya se filtraron y confirmaron varios nombres que prometen dar que hablar.

Entre las figuras que se animarán a los fogones se encuentran:

Maxi López: El exfutbolista y empresario, en un esperado cruce mediático con su exesposa y conductora del ciclo.

El exfutbolista y empresario, en un esperado cruce mediático con su exesposa y conductora del ciclo. Pablo Lescano: El icónico líder de la banda de cumbia Damas Gratis.

El icónico líder de la banda de cumbia Damas Gratis. La Joaqui: Una de las referentes más importantes de la música urbana y el RKT.

Una de las referentes más importantes de la música urbana y el RKT. Evangelina Anderson: Modelo y actual pareja del DT de River Plate, Martín Demichelis.

Modelo y actual pareja del DT de River Plate, Martín Demichelis. Diego “Peque” Schwartzman: El extenista que recientemente se retiró del circuito profesional.

El extenista que recientemente se retiró del circuito profesional. Marixa Balli: La vedette, cantante y empresaria, de gran repercusión mediática.

La vedette, cantante y empresaria, de gran repercusión mediática. Agustín “Cachete” Sierra: Actor y campeón del Cantando 2020.

Actor y campeón del Cantando 2020. Momi Giardina: Bailarina y humorista, figura del streaming en Luzu TV.

Bailarina y humorista, figura del streaming en Luzu TV. Emilia Attias: Reconocida actriz y modelo.

La lista se completa con otras figuras como el periodista Luis Ventura, la influencer Sofi “La Reini” Gonet, el exboxeador Jorge “Roña” Castro y el conductor Leandro “Chino” Leunis, entre otros, conformando un elenco diverso que promete generar momentos inolvidables en la cocina más famosa del país.