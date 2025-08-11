Más de un millón de extranjeros podrán votar en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires ha publicado el padrón definitivo para las elecciones legislativas, programadas para el 7 de septiembre. En estos comicios, más de 14 millones de votantes tendrán la responsabilidad de elegir a legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares en sus respectivos municipios.

Detalles del padrón electoral en Provincia de Buenos Aires

El padrón contiene un total de 13.361.359 argentinos habilitados para votar, desglosados de la siguiente manera:

6.795.909 mujeres

mujeres 6.564.739 varones

varones 711 personas no binarias

Además, hay 1.015.232 extranjeros habilitados, que conforman el siguiente desglose:

532.339 hombres

hombres 482.892 mujeres

mujeres 1 persona no binaria

Para poder participar, es necesario ser mayor de 16 años, presentar el último DNI y aparecer en el padrón electoral. Recuerda que el voto es obligatorio para personas entre 18 y 70 años, y opcional para otros grupos de edad.

Voto para personas migrantes: requisitos y condiciones

Las elecciones del 7 de septiembre también permitirán que personas migrantes con al menos dos años de residencia en la provincia voten para elegir a autoridades municipales y legisladores provinciales. De los 1.015.233 inmigrantes habilitados, un 6,75% del padrón total, se estima que el grupo más numeroso proviene de Paraguay, Bolivia y Perú, seguido de Uruguay, Chile y Venezuela.

Para ejercer su derecho al voto, las personas migrantes deben estar inscritas en el Padrón de Extranjeros, un registro gestionado por la Junta Electoral provincial. La Justicia Electoral ha dispuesto un total de 2.401 mesas exclusivas para extranjeros, distribuidas en los 135 distritos bonaerenses.

Requisitos fundamentales para votar como extranjero

Conforme a la Ley Electoral de la Provincia de Buenos Aires, los extranjeros que deseen votar deben cumplir con los siguientes requisitos: