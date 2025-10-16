Más de 1 millón de beneficiarios de ANSES eligen Mercado Pago para cobrar su ayuda

Más de 1,1 millón de beneficiarios de ANSES han optado por cobrar sus asignaciones sociales a través de Mercado Pago, generando más de $11.000 millones en rendimientos, con el 98% de su dinero mantenido en formato digital.

Actualmente, más de 860.000 beneficiarios emplean la app para invertir su saldo, logrando un aumento promedio de más del 2% mensual en el valor de sus asignaciones. Este cambio favorece el uso de servicios financieros y promueve la inclusión económica.

¿Cómo se están administrando los fondos?

El 98% de los fondos permanece en formato digital, en contraste con la tendencia anterior de retirar el dinero en las primeras 48 horas. Esto se traduce en más de $36.900 millones en el sistema financiero formal, promoviendo una mejor seguridad económica.

¿Qué dicen los representantes de Mercado Pago?

“En apenas 17 meses nos convertimos en una de las tres entidades más elegidas por los beneficiarios”, comentó Alejandro Melhem, vicepresidente senior de Mercado Pago para Hispanoamérica, refiriéndose al proceso de inclusión financiera que se está llevando a cabo.

¿Qué beneficios ofrecen?

Más de la mitad de los usuarios ha obtenido su primer préstamo a través de la aplicación, con un 56% que mantiene una línea activa acorde a su capacidad de pago. Además, 9 de cada 10 usuarios paga en término. Los participantes valoran la inmediatez (45%) y la transparencia de condiciones (26%).

¿Cómo cobrar la asignación con Mercado Pago?

¿Quiénes pueden elegir Mercado Pago como medio de cobro?

  • AUH
  • Asignaciones Familiares
  • Asignación por Embarazo
  • Asignaciones de Pago Único
  • Prestación Alimentar
  • Programa Hogar
  • Vouchers Educativos (Progresar)

¿Cuáles son los pasos para el trámite online en Mi ANSES?

  1. Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  2. Ir a CobrosElegir medio de cobro.
  3. Completar CUIL y número de teléfono.
  4. Verificar el teléfono con el código SMS recibido.
  5. Ingresar el número de trámite del DNI.
  6. En Medio de cobro, seleccionar Billetera virtual o banco digital.
  7. Elegir Mercado Pago y confirmar.

Otras vías: contactarse por teléfono (130) o en oficinas de ANSES.

AspectoCifras
Beneficiarios que eligen Mercado Pago1,1 millón
Rendimientos generados$11.000 millones
Beneficiarios que invierten saldo860.000+
Fondos en sistema$36.900 millones
