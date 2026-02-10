Martes caluroso y agobiante: ¿se vienen las lluvias?

Francisco Díaz

La semana avanza con buenas condiciones meteorológicas en gran parte de la provincia de Buenos Aires, aunque con un marcado ascenso de las temperaturas y el regreso de las precipitaciones en el corto plazo, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

MARTES: CALOR EN AUMENTO

Este martes se presenta con cielo parcialmente nublado durante la mañana y condiciones algo nubladas el resto del día.

Se espera una jornada calurosa, con temperaturas que oscilarán entre 21°C de mínima y 32°C de máxima, posicionándose como uno de los días más cálidos de la semana en territorio bonaerense.

MIÉRCOLES: VUELVEN LAS TORMENTAS

El miércoles aparece como el día clave para el regreso de las lluvias a la provincia.

El SMN anticipa tormentas durante la madrugada y chaparrones en horas de la mañana, con mejoras hacia la tarde, cuando el cielo volvería a presentarse parcialmente nublado.

A pesar de las precipitaciones, el ambiente seguirá siendo cálido, con temperaturas nuevamente entre 21°C y 32°C.

JUEVES: INGRESA UN FRENTE FRÍO

A partir del jueves se sentirá el impacto de un frente frío, que provocará un descenso marcado de la temperatura.La jornada se mantendría estable, con cielo parcialmente nublado y valores que rondarán entre 20°C de mínima y 27°C de máxima.

VIERNES Y FIN DE SEMANA DE CARNAVAL

El viernes continuará con buenas condiciones climáticas, cielo parcialmente nublado y temperaturas estimadas entre 20°C y 28°C.

En cuanto al inicio del fin de semana de Carnaval, el panorama anticipa clima estable y templado:

  • Sábado: cielo parcialmente nublado, con temperaturas entre 17°C y 25°C.
  • Domingo: cielo mayormente nublado, con registros que oscilarán entre 20°C y 28°C.
