Martes 13 teñido de luto en la Ruta 3: cuatro muertos y varios heridos graves

La mañana de este martes 13 comenzó con una de las noticias más trágicas del año: un violento choque frontal entre un micro de larga distancia y un camión en el kilómetro 132 de la Ruta 3, a la altura de San Miguel del Monte, dejó al menos cuatro personas fallecidas y varios heridos. Las primeras hipótesis apuntan a una combinación letal de niebla densa y error humano, aunque las pericias continuarán durante las próximas horas.

El impacto del accidente generó conmoción en todo el país, no solo por la magnitud del siniestro, sino también por la coincidencia con una fecha cargada de misticismo: martes 13, un día tradicionalmente vinculado a la mala suerte en la cultura popular argentina.

El martes 13 y su peso en el imaginario colectivo

En países como Argentina, España y otros de América Latina, el martes 13 es considerado una jornada de mala fortuna. La combinación del número 13 —asociado históricamente con la desgracia— y el martes, día vinculado con el dios romano Marte (símbolo de la guerra y la destrucción), alimenta la superstición.

Frases populares como “martes 13, no te cases ni te embarques” reflejan la precaución con la que muchos afrontan este día. Si bien no existen pruebas que relacionen este tipo de eventos con causas sobrenaturales, la coincidencia entre la tragedia y la fecha no pasó desapercibida en redes sociales y medios de comunicación.

El accidente en Ruta 3: lo que se sabe hasta ahora

Según los primeros reportes, el micro de la empresa Union Platense que se dirigía hacia el sur del país colisionó de frente contra un camión que transportaba verduras. El siniestro ocurrió en un tramo de la ruta caracterizado por baja visibilidad y ausencia de banquinas amplias, lo que complica aún más la circulación en condiciones adversas.

Las imágenes del lugar muestran la violencia del impacto y el trabajo intenso de los equipos de emergencia, que debieron asistir a decenas de pasajeros heridos y rescatar cuerpos atrapados entre los hierros retorcidos.

Una coincidencia que reaviva las creencias

Aunque se trata de una tragedia con causas concretas, muchos no tardaron en señalar la “casualidad” de que ocurriera en un martes 13. Para algunos, un recordatorio de que la superstición sigue viva en la sociedad. Para otros, simplemente una triste coincidencia en una jornada marcada por el dolor.