Mar del Tuyú da inicio a la 31º Fiesta de la Náutica y el Mar con entrada libre y gratuita

Mar del Tuyú se alista para dar inicio a la 31º edición de la Fiesta de la Náutica y el Mar, un evento que promete atraer a locales y turistas del viernes 7 al domingo 9 de noviembre en la Plaza de la Cultura y la Memoria. La actividad cuenta con el respaldo de la Municipalidad de La Costa y se desarrollará con entrada libre y gratuita.
¿Qué actividades se programan para este festival náutico?
Las actividades comenzarán el viernes a las 20:00, mientras que el sábado y el domingo el evento iniciará al mediodía. Entre las propuestas se incluyen:
Fatal accidente en Ruta 11: una mujer murió tras despistar y volcar entre San Clemente y Las Toninas
- Espectáculos artísticos variados.
- Juegos de kermés para todas las edades.
- Paseo gastronómico y de artesanías.
Asimismo, se entregará el Premio Ancla de Mar y se elegirán a las nuevas representantes de la fiesta. El clásico desfile cívico-institucional también formará parte del evento, ofreciendo una muestra de la cultura local.
Artistas y horarios: ¿Quiénes se presentan?
La grilla de artistas incluye una variada selección de talentos locales. Entre ellos se destacan:
- Pablo Daniel
- La Martullita del Centro de Jubilados La Amistad
- La Rumbera
- Ritmo Taller
- Jaha
- Puesta a Punto
- Power Dance
- Faros
El cierre de la última jornada estará a cargo de Damián Pérez, un artista muy esperado por el público.
¿Dónde obtener más información sobre el evento?
Para aquellos interesados en seguir las novedades y detalles del evento, se sugiere visitar el Instagram oficial: @fiestadelanauticayelmar. Este canal ofrece actualizaciones y sorpresas que mantendrán a los participantes informados.