Mar del Tuyú da inicio a la 31º Fiesta de la Náutica y el Mar con entrada libre y gratuita

Mar del Tuyú se alista para dar inicio a la 31º edición de la Fiesta de la Náutica y el Mar, un evento que promete atraer a locales y turistas del viernes 7 al domingo 9 de noviembre en la Plaza de la Cultura y la Memoria. La actividad cuenta con el respaldo de la Municipalidad de La Costa y se desarrollará con entrada libre y gratuita.

¿Qué actividades se programan para este festival náutico?

Las actividades comenzarán el viernes a las 20:00, mientras que el sábado y el domingo el evento iniciará al mediodía. Entre las propuestas se incluyen:

Espectáculos artísticos variados.

Juegos de kermés para todas las edades.

Paseo gastronómico y de artesanías.

Asimismo, se entregará el Premio Ancla de Mar y se elegirán a las nuevas representantes de la fiesta. El clásico desfile cívico-institucional también formará parte del evento, ofreciendo una muestra de la cultura local.

Artistas y horarios: ¿Quiénes se presentan?

La grilla de artistas incluye una variada selección de talentos locales. Entre ellos se destacan:

Pablo Daniel

La Martullita del Centro de Jubilados La Amistad

La Rumbera

Ritmo Taller

Jaha

Puesta a Punto

Power Dance

Faros

El cierre de la última jornada estará a cargo de Damián Pérez, un artista muy esperado por el público.

¿Dónde obtener más información sobre el evento?

Para aquellos interesados en seguir las novedades y detalles del evento, se sugiere visitar el Instagram oficial: @fiestadelanauticayelmar. Este canal ofrece actualizaciones y sorpresas que mantendrán a los participantes informados.