Mar del Plata: un comerciante repelió un robo a balazos y mató a dos delincuentes

Un intento de robo en Mar del Plata culminó con la muerte de dos delincuentes, después de que el comerciante atacado, que fue golpeado en la cabeza, repelió la agresión disparando con su arma de fuego. El hecho, que ocurrió el martes por la noche, desató un violento enfrentamiento en el establecimiento conocido como “El Mercadito”, ubicado en la esquina de 20 de Septiembre y Quintana.

Los Detalles del Asalto

Según informaron fuentes del caso, el incidente comenzó a las 22:45, cuando dos sospechosos llegaron en moto al negocio. Portando armas, amenazaron al dueño del lugar, un hombre de 48 años. Uno de los atacantes, armado, golpeó al comerciante en la cabeza y trató de someterlo, mientras su cómplice registraba el interior en busca de objetos de valor.

La Respuesta del Comerciante

El propietario del almacén, que poseía una pistola Bersa calibre 380 plus con la tenencia vencida, logró apoderarse de su arma y disparó al menos cuatro veces contra los agresores. Uno de los asaltantes logró escapar herido y fue encontrado sin vida a pocas cuadras, sobre la calle Quintana, entre 20 de Septiembre y España. Junto a su cuerpo, efectivos de la Comisaría 2ª de General Pueyrredón hallaron una pistola Bersa TPR 9mm robada, con una vaina trabada.

El segundo delincuente quedó tendido en el piso del local y recibió atención de personal del SAME, pero no logró sobrevivir. Presentaba heridas de bala en el pecho. El violento episodio fue grabado por cámaras de seguridad y el material ya fue entregado a la justicia.

La Investigación en Curso

El expediente está bajo la supervisión de la fiscal Romina Díaz, de la UFI N°6 del departamento judicial de Mar del Plata. La fiscal ordenó la revisión de los registros fílmicos y el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona, así como la toma de declaraciones testimoniales. Se espera la identificación de los fallecidos y los resultados de las autopsias correspondientes.