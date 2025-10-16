Macabro crimen en Las Toninas: lo mataron hace dos meses, lo enterraron en su casa y vivían en ella

Francisco Díaz

Una investigación por averiguación de paradero en la localidad de Las Toninas, partido de La Costa, derivó en un impactante hallazgo: un cuerpo sin vida fue encontrado enterrado en el patio de una vivienda ubicada en calles 1 y 36, y dos personas resultaron detenidas como sospechosas de estar vinculadas al hecho.

El procedimiento fue encabezado por la Fiscalía Descentralizada N.º 2 de La Costa, a cargo del fiscal Martín Prieto, con la intervención de la DDI Dolores y la Sub DDI La Costa.

Una búsqueda que terminó en tragedia

La víctima identificada como Aarón Carlos Manuel González Rodríguez, era buscada desde hacía más de un mes y medio, luego de que un amigo denunciara no tener contacto con él. En ese tiempo, el denunciante solo recibió mensajes de texto que despertaron sospechas, al punto de dudar si realmente provenían del hombre desaparecido.

Durante las averiguaciones, los investigadores entrevistaron al entorno más cercano del desaparecido. Ciertas contradicciones en los testimonios llevaron a realizar una inspección más profunda en el domicilio, donde finalmente se halló el cuerpo enterrado en el terreno.

Sospechas sobre el entorno cercano

La investigación se centró en personas allegadas a la víctima, entre ellas un empleado de confianza, quien habría estado utilizando sus bienes personales y respondiendo mensajes desde su teléfono celular tras su desaparición.

El cuerpo fue trasladado para la correspondiente autopsia, mientras que peritos de Policía Científica continúan trabajando en el lugar para recabar más pruebas.

La causa permanece bajo estricta reserva judicial, mientras los investigadores avanzan para determinar el móvil y las circunstancias del crimen.

