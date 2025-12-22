Lunes caluroso y cielo parcialmente nublado: qué se espera para los próximos días

La semana de Navidad comienza con el tiempo como gran protagonista en la provincia de Buenos Aires, donde el calor y la inestabilidad marcarán el pulso de los próximos días, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este lunes, el inicio de la semana está dominado por un ambiente caluroso y húmedo, con cielo mayormente nublado en gran parte del territorio bonaerense. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 29 grados, con viento del sector sureste y una humedad elevada, cercana al 89%, lo que intensificará la sensación térmica.

Para mañana, martes 23, se espera una jornada inestable desde la madrugada, con probabilidad de tormentas aisladas que tenderán a disiparse con el correr de las horas. Luego, el cielo permanecerá cubierto, con mínimas de 22 grados y máximas que podrían alcanzar los 32 grados. El viento soplará del sur, rotando posteriormente al noreste, manteniendo el ambiente pesado.

De cara al miércoles 24 de diciembre, el pronóstico es alentador para quienes planeen celebrar la Nochebuena al aire libre. El cielo estará parcialmente nublado y el calor será intenso, con una temperatura mínima de 26 grados y máximas que rondarán los 33 grados, consolidando un escenario típicamente veraniego en toda la provincia.

Con este panorama, la Navidad llegará a la provincia de Buenos Aires con altas temperaturas, por lo que se recomienda hidratación constante, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y tomar precauciones ante posibles tormentas aisladas, especialmente durante el inicio de la semana.