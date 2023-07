Apareció Lourdes Iglesias, la joven de 25 años con retraso madurativo que era buscada desde hace 8 días

Lourdes Vanina Iglesias, la joven que era buscada tras haberse ausentado de su casa en San Luis, finalmente apareció.

El fiscal N° 2 de la Primera Circunscripción, Ricardo Barbeito, especificó que la mujer de 25 años se encontraba en una casa de la Manzana 503 del Barrio La República, al oeste de la ciudad de San Luis.

Desde la Fiscalía declararon que ofrecerán una conferencia de prensa una vez que se realicen las medidas necesaria. Mientras tanto, Lourdes será trasladada al hospital para constatar su estado de salud.

Lo que contó el dueño de la casa

El propietario del inmueble donde encontraron a Lourdes sostuvo que la chica estaba allí desde el jueves pasado. "Esta mañana veo la foto que la buscaban y ahí llamé al 911 inmediatamente", explicó.

El hombre estaba acompañado por una persona, que no es familiar y estaba en situación de calle, a quien conoce hace 15 años. "Me dijo que era la novia, me la presentó y nada más", declaró el dueño de la casa.

"Vi que la chica era una persona mayor y no pregunté nada. El jueves a la noche me fui a Mendoza y volví anoche (lunes). Hoy prendí la tele y me enteré de todo", remarcó.

La mujer, que tiene retraso madurativo, desapareció el pasado 26 de junio, cuando fue a una entrevista de acompañamiento psicológico en el Hospital de Salud Mental y sus familiares perdieron su rastro.

Desde ese momento se había emitido un alerta a nivel nacional, a través del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, pidiendo que cualquier información sea comunicada al número 134.