Los descuentos en supermercados con billeteras virtuales en octubre

En un contexto económico donde cada peso cuenta, las billeteras virtuales se consolidaron como aliadas clave para el bolsillo argentino. Octubre llegó con una agresiva oferta de promociones en los principales supermercados del país, de la mano de plataformas como Cuenta DNI, MODO, Mercado Pago, Naranja X y Personal Pay, entre otras. Conocer el calendario de descuentos, topes de reintegro y condiciones es fundamental para maximizar el ahorro en las compras diarias.

Billetera por billetera: el detalle de los mejores reintegros

Las principales billeteras virtuales han renovado sus beneficios, enfocándose fuertemente en el rubro supermercados para este mes, ofreciendo porcentajes de descuento que pueden hacer una diferencia significativa a fin de mes.

Cuenta DNI (Banco Provincia)

La billetera del Banco Provincia mantiene una presencia fuerte en supermercados, con foco en comercios de la provincia de Buenos Aires.

Cadena Descuento Día Tope de Reintegro Día 20% Lunes $8.000 por día y persona (con compra mínima de $20.000) Carrefour 10% Miércoles Sin tope (con devolución en el acto) Chango Más 20% Jueves, viernes y sábados Sin tope (con devolución en el acto) Toledo 20% Miércoles, sábados y domingos Sin tope (con devolución en el acto)

Además, los supermercados del interior bonaerense (cadenas más chicas) tienen un 15% de descuento los martes y miércoles, con un tope de $6.000 por semana y persona, aplicando para compras mínimas de $30.000.

MODO (Bancos adheridos)

MODO, la plataforma que agrupa a múltiples bancos, ofrece descuentos que varían según la entidad bancaria a la que pertenezca la tarjeta asociada, pero con importantes acuerdos en supermercados.

Banco Nación (BNA+): Ofrece un reintegro de 25% en grandes cadenas como Jumbo, Disco y Vea pagando con tarjetas Mastercard a través de MODO BNA+. El ahorro total acumulado puede llegar a los $40.000 durante el mes.

Ofrece un reintegro de en grandes cadenas como pagando con tarjetas Mastercard a través de MODO BNA+. El ahorro total acumulado puede llegar a los durante el mes. Banco Santa Fe (Nuevo Banco Santa Fe): Martes con 30% de reintegro pagando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard (con MODO desde la app del banco o app MODO).

Martes con pagando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard (con MODO desde la app del banco o app MODO). Banco Macro (Macro Selecta): Los miércoles, los usuarios de tarjetas de crédito Macro Selecta pueden tener hasta un 30% de reintegro en Carrefour (consultá los topes y vigencia en la web oficial).

Personal Pay (La app con beneficios por nivel)

Personal Pay estructura sus reintegros en base a niveles de beneficios (del 1 al 4), que dependen del uso que le des a la billetera (cantidad de gastos mensuales). Sus promociones se destacan por los altos topes semanales y por aplicar en cadenas mayoristas.

Supermercados y Mayoristas (Día, Chango Más, etc.): Podés acceder a un 25% de reintegro en compras presenciales.

Podés acceder a un en compras presenciales. El tope semanal varía según tu nivel: Nivel 1: Hasta $6.000 por semana. Nivel 2: Hasta $8.000 por semana. Nivel 3: Hasta $12.000 por semana. Nivel 4: Hasta $15.000 por semana. El reintegro se aplica una vez por semana por usuario y se acredita en la cuenta dentro de las 72 horas.

varía según tu nivel:

Naranja X

La billetera que se distingue por su tarjeta prepaga y programas de suscripción, también está activa en las grandes cadenas con reintegros importantes.

15% de reintegro pagando con Tarjeta de Crédito o Débito Naranja X Visa en supermercados. Tope semanal: $6.000 por cuenta para clientes que no están adheridos a planes de suscripción NX. Tope semanal: $12.000 por cuenta para clientes adheridos a planes de suscripción NX.

pagando con Tarjeta de Crédito o Débito Naranja X Visa en supermercados. La promoción está vigente durante todo el mes de octubre o hasta agotar el stock de reintegros.

Mercado Pago

Mercado Pago, si bien a veces tiene menos descuentos directos en todas las compras que las bancarias, se enfoca en segmentos específicos y en el pago con dinero en cuenta.

5% de descuento en toda la compra en Carrefour todos los lunes, sábados y domingos, pagando exclusivamente con dinero en cuenta . Este beneficio es acumulable con otras promociones y no tiene tope.

en toda la compra en todos los lunes, sábados y domingos, pagando exclusivamente con . Este beneficio es acumulable con otras promociones y no tiene tope. Beneficiarios ANSES: Los sábados y domingos, quienes sean beneficiarios de ANSES y cobren en su cuenta de Mercado Pago acceden a un 15% de descuento en Carrefour con un tope mensual de $20.000.

Claves para maximizar el ahorro 🧐

No se trata solo de tener varias billeteras virtuales, sino de saber combinar los beneficios de forma inteligente. Acá tenés un par de tips para organizarte y no perder plata: