Los acusados por el triple femicidio fueron llevados a la Unidad Penal de Melchor Romero

Los cuatro detenidos por el brutal triple femicidio de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez fueron trasladados este jueves a la Unidad Penal N° 61 de La Plata, ubicada en el Complejo Penitenciario de Melchor Romero, luego de haberse negado a declarar ante la fiscalía.

Los imputados son Miguel Ángel Villanueva Silva (25), María Celeste González Guerrero (28), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18). La medida fue dispuesta por el fiscal Adrián Arribas, quien ordenó su derivación desde la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza hacia el penal platense.

Según consta en la causa, los acusados “hicieron uso del derecho constitucional” de abstenerse de responder preguntas durante la indagatoria encabezada por el fiscal Gastón Dupláa.

Los cargos

A los detenidos se les imputan los delitos de homicidio calificado con alevosía, ensañamiento, concurso premeditado de personas y femicidio. La investigación apunta a que Villanueva y González Guerrero —quienes son pareja— habrían filmado y transmitido en vivo parte de la tortura.

El destino de los detenidos

El penal de Melchor Romero, situado en Avenida 520 y 181, cuenta con 12 pabellones con capacidad para 576 internos. Cada módulo puede alojar hasta 48 personas privadas de libertad y el establecimiento está rodeado por triple alambrado perimetral, además de contar con 11 puestos de vigilancia, lo que lo convierte en uno de los complejos penitenciarios de mayor seguridad en la región.

La causa continúa en plena etapa de investigación, mientras la Justicia avanza en la recolección de pruebas para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el crimen que conmocionó a Florencio Varela y a toda la provincia de Buenos Aires.