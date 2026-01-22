Llegó el gigante: BYD desembarca en Argentina con tecnología y precios que rompen el mercado

La espera terminó y el mercado automotriz argentino enfrenta en este enero de 2026 su mayor sacudida en décadas. El buque BYD Changzhou, parte de la flota propia del gigante chino, amarró esta semana en el puerto de Zárate descargando un lote histórico de vehículos. No es una prueba piloto ni un lanzamiento tímido: BYD llega para disputar el liderazgo desde el primer día.

Con la reciente flexibilización de importaciones y la asignación del nuevo cupo de arancel 0% para vehículos ecológicos, la marca número uno de autos de nueva energía del mundo ya tiene stock en suelo nacional. A continuación, te detallamos los modelos, los precios confirmados y por qué esta llegada cambia las reglas del juego para el consumidor argentino.

El desembarco masivo en Zárate: Un hito logístico

A diferencia de otras marcas que importan lotes pequeños, BYD ha ingresado con una estrategia de volumen agresiva. El arribo de su buque ro-ro (Roll-on/roll-off) propio confirma que la operación en Argentina es una prioridad regional, integrándose a su éxito consolidado en Brasil.

La clave de este movimiento es el régimen de importación con arancel preferencial. El gobierno asignó un cupo de 50.000 unidades con arancel 0% (exentas del 35% habitual) para 2026, y BYD ha capitalizado esto rápidamente para posicionar sus precios muy por debajo de los competidores tradicionales europeos o americanos.

Los Modelos: Qué autos llegan y cuánto cuestan

La estrategia de BYD en Argentina ataca tres segmentos claves: el city car accesible, el SUV urbano y la solución familiar para viajes largos. Los precios están expresados en dólares (referencia oficial de lista), buscando competir directamente contra modelos a combustión tradicionales.

1. BYD Dolphin Mini: El eléctrico más accesible

Es la punta de lanza de la marca. Un hatchback compacto (segmento A) diseñado para la ciudad, pero con tecnología superior a la media. No es un “auto de juguete”, sino un vehículo robusto con la famosa batería Blade Battery de la marca.

Precio estimado: Desde USD 22.990 .

Desde . Autonomía: Entre 300 y 380 km (según versión).

Entre 300 y 380 km (según versión). Ideal para: Uso diario en CABA, GBA o grandes capitales como Córdoba y Rosario. Su costo de uso por kilómetro es hasta un 80% menor que el de un auto naftero.

2. BYD Yuan Pro: El SUV 100% eléctrico

Para quienes buscan más espacio y estética camioneta, el Yuan Pro se posiciona en la franja media. Ofrece un despeje del suelo apto para nuestras calles y un equipamiento de seguridad completo.

Precio estimado: USD 29.990 – USD 31.000.

USD 29.990 – USD 31.000. Tecnología: Incluye el sistema de cabina inteligente y pantallas giratorias, sello distintivo de la marca.

Incluye el sistema de cabina inteligente y pantallas giratorias, sello distintivo de la marca. Autonomía: Supera los 400 km en ciclo urbano/mixto.

3. BYD Song Pro DM-i: La solución para las rutas argentinas

Este es quizás el modelo más importante para la geografía argentina. No es 100% eléctrico, sino híbrido enchufable (PHEV). Utiliza la tecnología DM-i, que prioriza el motor eléctrico para mover las ruedas y usa el motor a nafta principalmente como generador.

Precio estimado: USD 34.990.

USD 34.990. Autonomía total: Promete más de 1.000 km combinando tanque y batería.

Promete más de 1.000 km combinando tanque y batería. Ventaja: Elimina la “ansiedad de rango”. Podés usarlo en modo eléctrico en la ciudad y viajar a la Costa o al Norte sin preocuparte por los cargadores.

¿Cómo se cargan y qué pasa con la postventa?

Una de las grandes dudas del usuario argentino es la infraestructura. Para mitigar esto, BYD ha lanzado una agresiva campaña de preventa. Los primeros compradores (cupo limitado de 1.000 unidades) acceden a beneficios que solucionan la carga inicial:

Cargador de pared (Wallbox) incluido: Para instalar en el domicilio.

Para instalar en el domicilio. Mantenimiento bonificado: Services oficiales sin cargo durante los primeros años.

La red de concesionarios ya está operativa con puntos de venta y servicio técnico en Núñez, Puerto Madero, Gran Buenos Aires, Córdoba y presencia en el sur del país. A diferencia de importadores pequeños del pasado, la marca llega con estructura de filial directa y stock de repuestos asegurado, respaldada por su gigantesca operación industrial vecina en Brasil.

Lo que viene: La pickup Shark

Aunque el foco actual está en los autos de pasajeros, fuentes de la empresa confirmaron que la BYD Shark, una pickup híbrida enchufable diseñada para competir con Hilux y Ranger, está en los planes concretos para desembarcar en el país durante el transcurso de 2026. Esta camioneta combina la potencia del torque eléctrico inmediato con la capacidad de carga tradicional.

Conclusión: ¿Conviene comprar ahora?

La llegada del barco Changzhou marca un antes y un después. Si tenés dólares ahorrados o acceso a financiación, los precios de lanzamiento del Dolphin Mini y el Song Pro son extremadamente competitivos, incluso comparados con autos nacionales del segmento B. La exención de patente en distritos como CABA y Neuquén, sumada al bajísimo costo de mantenimiento, convierten a estos vehículos en una opción racional más allá de la novedad tecnológica.