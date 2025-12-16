Llega a Argentina el celular irrompible de HONOR que soporta caídas de casi 2 metros

La competencia en el mercado de smartphones suma un nuevo protagonista en Argentina, en un contexto donde los usuarios buscan equipos cada vez más confiables para el uso cotidiano. En ese escenario, una marca internacional decidió desembarcar con una propuesta que pone el foco en la resistencia física y la autonomía como ejes centrales.

HONOR desembarca en Argentina con un smartphone ultrarresistente

La marca china HONOR concretó su llegada oficial al país con el lanzamiento del HONOR X7d, un celular de gama media que se destaca por su durabilidad extrema y una batería pensada para acompañar rutinas intensas.

El dispositivo ya se encuentra disponible en Argentina a través del operador Claro, con opciones de financiación y un precio de lista de $467.499, posicionándose como una alternativa diferencial dentro de su segmento.

El rasgo distintivo del HONOR X7d: resistencia a caídas de hasta 1,8 metros

El principal diferencial del nuevo smartphone es su diseño orientado a minimizar daños ante golpes y caídas accidentales. Según informó la compañía, el HONOR X7d soporta caídas desde alturas de hasta 1,8 metros, un valor que supera la altura promedio desde la que suele caerse un celular cuando se utiliza en la mano.

Entre los aspectos destacados de su resistencia se encuentran:

Diseño interno que distribuye la fuerza del impacto

Materiales reforzados para uso intensivo

Preparado para accidentes cotidianos sin comprometer el funcionamiento

Esta característica apunta a reducir costos de reparación y brindar mayor tranquilidad a los usuarios.

Protección contra polvo y agua: certificación IP65

Además de la resistencia a golpes, el equipo incorpora certificación IP65, una prestación poco habitual en la gama media en Argentina.

Esto significa:

Protección total contra el ingreso de polvo

Resistencia a chorros de agua a baja presión

Uso seguro bajo llovizna o frente a derrames accidentales

La combinación de estas protecciones convierte al HONOR X7d en un dispositivo preparado para escenarios cotidianos exigentes.

Una batería pensada para durar más de un día y varios años

Otro de los pilares del nuevo celular es su autonomía. El HONOR X7d incorpora una batería de 6.500 mAh, una de las capacidades más altas dentro de su segmento.

Entre sus ventajas principales se destacan:

Uso intensivo durante más de un día sin recarga

Ideal para jornadas laborales extensas

Menor dependencia del cargador

A esto se suma una tecnología de batería dual, desarrollada para mantener un rendimiento estable durante más de cinco años, reduciendo la degradación habitual con el paso del tiempo.

Cámara de 108 MP y funciones con inteligencia artificial

Más allá de la resistencia y la batería, el HONOR X7d ofrece características alineadas con las exigencias actuales del mercado. El equipo cuenta con una cámara principal ultraclara de 108 megapíxeles, que permite capturar imágenes con alto nivel de detalle y mayor flexibilidad para edición y recorte.

En materia de software, incorpora herramientas de inteligencia artificial, accesibles mediante un Botón IA dedicado, que facilita funciones como:

Traducción instantánea

Búsqueda inteligente en pantalla

Optimización automática de escenas fotográficas

Estas funciones amplían el uso del smartphone más allá de la comunicación, convirtiéndolo en una herramienta útil para trabajo, estudio y viajes.

Una propuesta enfocada en la “vida real”

Con el lanzamiento del HONOR X7d, la marca apuesta a un perfil de usuario que prioriza robustez, autonomía y practicidad, sin resignar prestaciones clave como cámara e inteligencia artificial. En un mercado donde la fragilidad suele ser una constante, el nuevo equipo busca diferenciarse como un celular preparado para el uso diario sin demasiadas preocupaciones.