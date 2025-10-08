Libreta AUH: Cómo inscribirte y qué documentación necesitas para cobrar lo retenido

Ana Salgueiro
Anses auh cobro

El proceso para acceder a la Libreta AUH ha comenzado, permitiendo a las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) reclamar un monto significativo acumulado durante el año anterior. Con el objetivo de fomentar la educación y la salud de los niños, este beneficio requiere cumplir con varios requisitos establecidos por la ANSES.

¿Qué incluye la Libreta AUH y su monto para 2024?

La Libreta AUH es el resultado del 20% de la asignación mensual que ha sido retenido por ANSES durante el último año. Este monto es liberado una vez que la inscripción es aprobada y suele tardar 60 días en acreditarse.

El monto a recibir depende de las condiciones del beneficiario, y para el 2024 es el siguiente:

Tipo de beneficiario Zona General Zona 1
Menor de edad $188.069,40 $244.491,60
Hijo con discapacidad $612.401,00 $796.122,60

Para acceder a estos montos, es fundamental que los beneficiarios presenten documentación que acredite el cumplimiento de condiciones escolares y de salud de los niños.

Pasos para realizar la inscripción a la Libreta AUH

La inscripción a la Libreta AUH ya está disponible y debe ser completada para que ANSES pueda verificar la elegibilidad. A continuación, se detallan los pasos necesarios:

  1. Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  2. Dirigirse a la sección Hijas e hijos y seleccionar Libreta AUH.
  3. Consultar si falta información y, de ser necesario, elegir “GENERAR LIBRETA” para descargar el formulario.
  4. Imprimir el formulario o retirarlo en la oficina de ANSES más cercana.
  5. Llevar el formulario al centro de salud y a la escuela para que sea completado y firmado.
  6. Presentar la libreta completada junto con el DNI del titular y del grupo familiar en ANSES.

Documentación requerida para la Libreta AUH

Es importante contar con la siguiente documentación al momento de la inscripción:

  • Formulario de la Libreta AUH.
  • DNI del titular.
  • DNI del niño.
  • Certificado de nacimiento del niño.
  • Formulario completo con datos de salud y educación del menor, firmado por los correspondientes centros.

Con esta información, las familias podrán gestionar eficazmente su acceso a la Libreta AUH y recibir los montos correspondientes. Las fechas de presentación son claves para asegurar el acceso a este beneficio esencial.

Más leídas