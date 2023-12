Le vaciaron la Cuenta DNI con una falsa promoción: Conocé los detalles

Viviana Ortiz, vecina de Tres Arroyos, sufrió recientemente el vaciamiento de su Cuenta DNI a causa de una estafa vinculada con una supuesta promoción de Netflix. En una entrevista con LU 24, Ortiz relató el incidente ocurrido.

Ortiz explicó que vio en redes sociales una publicidad que ofrecía un descuento del 40% en Netflix para usuarios de la app Cuenta DNI del Banco Provincia. Tras comunicarse por WhatsApp con los supuestos promotores de la oferta, recibió una llamada donde le explicaron la promoción y le pidieron anotar un número. A pesar de sus sospechas iniciales, Ortiz procedió como le indicaron.

Luego de la llamada, al revisar su Cuenta DNI, Ortiz descubrió que había sido vaciada, quedando en su saldo solo $133. “Cobré el viernes la jubilación y sólo pude comprar carne el sábado, ahora no me queda ni para un alfajor”, expresó con preocupación. Tras el incidente, acudió al banco en busca de ayuda, pero no recibió solución alguna, ya que no contaba con seguro. Solo pudo cambiar su contraseña.

Este caso subraya la crucial necesidad de mantenerse alerta frente a ofertas dudosas en redes sociales y recalca la importancia de verificar siempre la autenticidad de cualquier promoción. Es fundamental no compartir códigos ni información sensible con desconocidos, especialmente cuando se trata de datos financieros personales, para evitar ser víctima de fraudes y estafas.