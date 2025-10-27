Las nuevas generaciones cambian las reglas: bienestar, propósito y flexibilidad en el trabajo

El mundo laboral atraviesa una transformación impulsada por los más jóvenes. Las nuevas generaciones están dejando atrás los modelos tradicionales de jerarquías y permanencia, para priorizar el bienestar, el desarrollo personal y la coherencia entre los valores y las acciones dentro de las organizaciones.

El talento joven redefine el concepto de éxito laboral

El nuevo ranking de Great Place to Work (GPTW) sobre Los Mejores Lugares para Trabajar para el Talento Joven 2025 muestra que las empresas más valoradas son aquellas que promueven la evolución profesional, el aprendizaje continuo y el liderazgo cercano.

Según el informe, los jóvenes menores de 25 años en Argentina buscan autenticidad, propósito y libertad para decidir cómo y dónde trabajar, dejando en segundo plano la estabilidad o el ascenso jerárquico.

Qué prioriza el talento joven

Las cifras de GPTW reflejan un cambio profundo en la cultura laboral:

92% recomienda su empresa y expresa orgullo por pertenecer.

recomienda su empresa y expresa orgullo por pertenecer. 89% considera que su trabajo contribuye positivamente al entorno comunitario.

considera que su trabajo contribuye positivamente al entorno comunitario. 95% confía en la integridad y honestidad de sus líderes.

Bienestar y salud mental como pilares

Las compañías más valoradas por los jóvenes son aquellas que promueven el equilibrio entre la vida personal y profesional. Entre los encuestados:

91% percibe un interés genuino de su líder por su bienestar.

percibe un interés genuino de su líder por su bienestar. 86% asegura que su empresa es un entorno saludable.

asegura que su empresa es un entorno saludable. 87% considera que puede mantener un equilibrio real entre su vida laboral y personal.

Estas organizaciones impulsan programas de pasantías, mentoring, planes de carrera y aprendizaje práctico en distintas áreas, fortaleciendo el crecimiento profesional desde etapas tempranas.

Liderazgo cercano y confianza

El informe destaca que el liderazgo valorado por las nuevas generaciones no se mide por autoridad, sino por la capacidad de generar confianza y conexión humana.

94% de los jóvenes afirma que los jefes son accesibles y fáciles de contactar.

de los jóvenes afirma que los jefes son accesibles y fáciles de contactar. 93% siente que sus líderes confían en su trabajo, incluso sin supervisión constante.

Además, las culturas organizacionales más reconocidas fomentan la innovación, la comunicación transparente y la horizontalidad entre los equipos.

Bienestar y flexibilidad, claves para retener talento

El estudio subraya que el talento joven busca organizaciones flexibles, empáticas y coherentes. Entre las prácticas más valoradas se destacan:

Jornadas y modalidades de trabajo flexibles.

Licencias extendidas y apoyo al bienestar emocional.

Propuestas híbridas que se adaptan a cada necesidad.

El 85% de los jóvenes manifiesta su intención de permanecer en su empresa, aunque su permanencia depende del acceso a oportunidades de crecimiento más que de la estabilidad tradicional.

Las empresas destacadas en 2025

Entre las 95 compañías evaluadas por GPTW, 20 lograron integrar el ranking final de Los Mejores Lugares para Trabajar para el Talento Joven 2025, distribuidas según su tamaño:

Más de 1.000 empleados

Arcos Dorados

EY

Konecta

Deloitte

SAP

De 251 a 1.000 empleados

AES Servicios América

ZS Argentina

Assurant

Cinemark Hoyts

Hasta 250 empleados

ABN Digital

Hotel Saint George

ELDAR

Growketing

Mercap

Artech

Pymes

Gea Logistics GDA

Vivi Marketing

Macro Intell SA

AKO Agro Laboratorio

Estas empresas se posicionan como referentes en liderazgo, bienestar y aprendizaje continuo, marcando el rumbo de lo que las nuevas generaciones esperan del mundo laboral.