La UTA amenaza con paro de colectivos si no se pagan sueldos y aguinaldo al día

Eric Olivera
La UTA amenaza con paro de colectivos si no se pagan sueldos y aguinaldo al día

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ha manifestado su firme oposición a la posible fragmentación de los salarios y del aguinaldo de diciembre, advirtiendo sobre un posible paro de colectivos en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires. La amenaza del sindicato se produce en el contexto de un comunicado dirigido a la administración de Javier Milei, en el cual se señalan las consecuencias que tendría no cumplir con las obligaciones salariales.

¿Qué desencadena la amenaza de paro?

El sindicato, encabezado por Roberto Fernández, indicó que cualquier retraso o pago fraccionado del sueldo, así como del medio aguinaldo, derivará en “medidas de fuerza”. En un comunicado oficial, la UTA expresó: “El Gobierno será responsable si los trabajadores realizan un paro para que perciban en tiempo y forma los salarios que han ganado y que constituyen el sustento de sus familias”.

Ley de Libertad Educativa: ¿En qué consiste el homeschooling?
Mirá también:

Ley de Libertad Educativa: ¿En qué consiste el homeschooling?

La posición de las cámaras empresariales del transporte

Las cámaras que agrupan a las empresas de transporte del área metropolitana (AMBA) han anticipado que se verán obligadas a realizar pagos escalonados. Estas organizaciones han declarado que enfrentan “ingresos insuficientes, crecientes costos y distorsiones tarifarias”, lo que las lleva a adoptar un esquema de pago excepcional y transitorio.

Según informaron, el pago de los sueldos de noviembre se dividirá en dos tramos, mientras que el aguinaldo se abonará en seis cuotas. La misiva enviada al Gobierno detalla la “imposibilidad objetiva” de realizar el pago en un solo desembolso.

Si la situación no se resuelve y el pago se segmenta como previsto, la UTA podría iniciar su plan de acción, lo que afectaría significativamente el servicio de transporte público en la región. “Venimos a informar la gravísima coyuntura económica, financiera y operativa que atraviesa actualmente el sector del transporte automotor de pasajeros en todo el país”, concluyeron las cámaras en su comunicación.

Gusanos en la cabeza: nena en estado crítico desata investigación judicial
Mirá también:

Gusanos en la cabeza: nena en estado crítico desata investigación judicial
Compartir este artículo
Suben las temperaturas: el calor vuelve con fuerza
Provincia
Diseño sin título 20251123 163130 0000
Ruta 2: un auto chocó a un carpincho que apareció de golpe en la calzada
Provincia
choque ruta 2 23
Grave accidente en la Ruta 2: Tremendo choque cerca de Brandsen
Brandsen
aumento-peajes-rutas-provincia
La Provincia de Buenos Aires lanzará en 2026 el sistema Free Flow para peajes automáticos
Provincia
ARBA suspende medidas cautelares hasta fin de año para aliviar a las pymes bonaerenses
ARBA prorroga la entrada en vigencia del nuevo sistema digital para comprobantes de retención
Provincia
Caos en el Black Friday de Ciudad del Este: estampida y peleas entre compradores
Caos en el Black Friday de Ciudad del Este: estampida y peleas entre compradores
Sociedad
Tragedia en la Ruta 11: un oficial de policía falleció en un violento accidente de tránsito
Tragedia en la Ruta 11: un oficial de policía falleció en un violento accidente de tránsito
La Costa Provincia

Más leídas